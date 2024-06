Apelación del circuito 8-4 y de Nelson Jackson en manos del magistrado Luis Guerra

Panamá/Faltando 13 días para que se instale la Asamblea Nacional, aún esperan por fallarse cuatro apelaciones y que se fije la fecha de audiencia de impugnación presentada por la diputada Zulay Rodríguez contra Luis Omar Ortega del circuito 8-2, San Miguelito.

Ya las cuatro apelaciones presentadas contra la decisión de los juzgados electorales están en manos de los magistrados del Tribunal Electoral.

Hoy, por ejemplo, subió al despacho del magistrado Luis Guerra la apelación presentada a finales de la semana pasada por Alejandro Pérez, excandidato de Realizando Metas, en rechazo de la decisión del Juzgado Primero que negó la demanda contra la proclamación de los cinco diputados del circuito 8-4, entre otras cosas, porque existían "errores" en la presentación de la impugnación.

Los diputados proclamados de esa área son Jorge Bloise y Roberto Zúñiga, del a la de libre postulación de la coalición Vamos; Javier Sucre, del Partido Revolucionario Democrático (PRD); y Ernesto Cedeño y Grace Hernández, de Movimiento Otro Camino.

En manos del magistrado Guerra también se encuentra la apelación contra la impugnación de Nelson Jackson Palma que no se acogió porque no se consignó la fianza, pero el TE la cuenta como apelación debido a que la excandidata Yinela Ábrego objetó la decisión del juzgado de no acogerla.

De acuerdo a fuentes electorales, ya existe una decisión y está circulando entre los despachos de los magistrados.

El magistrado Eduardo Valdés Escoffery debe analizar la queja de José Ruiloba quien impugnó a la lista de Vamos en el circuito 8-2, San Miguelito.

El sobrino del actual diputado Raúl Pineda, impugnó la lista de Vamos, que incluye a cuatro diputados: Eduardo Gaitán, Alexandra Brenes, Luis "Lucho" Duke y Yarelis Rodríguez.

Mientras que la apelación presentada por el panameñista Ubaldo Vallejos contra la proclamación del diputado bocatoreño y presidente del Partido Revolucionario Democrático, Benicio Robinson es analizada por el magistrado Alfredo Juncá.