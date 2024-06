Camacho se baja y abandona sus aspiraciones de presidir la Asamblea; escogerán nueva figura

Panamá/Con la declinación de Luis Eduardo Camacho como la figura de Realizando Metas (RM) para ocupar la presidencia de la Asamblea Nacional, empieza a concretarse la nueva estrategia de la bancada para dirigir el Legislativo a partir del próximo 1 de julio.

He tomado la decisión de permitirle a la bancada de Diputados Electos de Realizando Metas (RM) elegir un nuevo candidato a la Presidencia de la Asamblea" escribió Camacho hoy Camacho en su cuenta de X

"En virtud de ello, solicitaré al Jefe de la bancada convocarla con ese fin; igualmente, le comunicaré mi decisión al Presidente del Partido”, añadió.

Su declinación no es sorpresa, el fin de semana Camacho no negó que entre la bancada se estuviesen dando movimientos para armar una nueva estrategia de cara a la instalación de la Asamblea, pero señaló a este medio que "mi aspiración no es el Plan A o B de nadie".

En su momento, dijo: “Hablé tanto con el presidente del partido como con el presidente electo, para informarles que buscaría la presidencia de la Asamblea. Mis decisiones políticas las tomo yo; ambos lo saben y ambos siempre han respetado eso”, expresó Camacho.

La decisión de Realizando Metas de buscar una nueva figura se da luego de que otras fracciones legislativas podrían brindar el respaldo que necesitan para obtener el control del Legislativo.

Elegir una nueva figura no solo les sumaría el respaldo de otros grupos a RM, sino que contarían con el aval del presidente electo, José Raúl Mulino.

A pesar de que este último ha dicho que no se meterá en nada del Legislativo, según fuentes de su círculo cercano, sí le interesa que su bancada “obtenga la mayoría” y que quien presida sea una “figura de consenso”.

pic.twitter.com/bK4lQBh56n — Luis Eduardo Camacho (@camachocastro) June 17, 2024

¿Ariel Vallarino es la figura ?

Fuentes de Realizando Metas indicaron a este medio que la figura acordada es la de Ariel Vallarino .

El pasado 16 de mayo, la bancada avaló a Camacho como el candidato para presidir la Asamblea y fue ratificado por la junta directiva del partido, que lidera el expresidente Ricardo Martinelli. Sin embargo, espera que en los próximos días se vuelvan a reunir los 18 diputados para oficializar a Vallarino.

Ariel Vallarino, quien por primera vez logra llegar al Legislativo es sobrino de la exdiputada Marylín Vallarino. Pero, además cuenta con el respaldo del partido Alianza, quien le sumó más voto para lograr un escaño en el Legislativo el pasado 5 de mayo.

Mientras que Alaín Cedeño, jefe de la bancada de RM, quien también aspira no contaría con el respaldo del partido Alianza, que lidera José Muñoz.