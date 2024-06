Abogado de Benicio Robinson dice que 'no se ha presentado evidencia de que existiera dádiva'

Ciudad de Panamá, Panamá/En una conferencia de prensa, el abogado Carlos Carrillo se pronunció sobre la demanda de impugnación presentada por Ubaldo Vallejos, excandidato a diputado por el partido Panameñista en el circuito 1-1, contra la proclamación de su defendido, el reelecto diputado Benicio Robinson.

Según Carrillo, la impugnación de Vallejos se basa en un peritaje realizado por Ignacio Navarro. Carillo señaló que el boletín electoral del 11 de enero de 2024, se constata que el perito utilizado por Vallejos era candidato a suplente por el Partido Popular.

El abogado argumentó que esto implica que un candidato realiza un estudio comparativo de lo que "él supone" son los gastos de campaña de Robinson. Además, señaló que en la página 22 del escrito de impugnación, se indica que el informe del Contador Público Autorizado, Ignacio Jesús Navarro, coincide con el candidato suplente.

Para Carrillo, esta situación demuestra que la impugnación carece de fundamento, dado que la prueba no ha sido adecuadamente preconstituida. Añadió que Vallejos no tiene legitimidad en este caso porque no es el siguiente en la lista de proclamación, la cual corresponde a Abel Becker, del PRD.

Por lo tanto, la impugnación es improcedente, toda vez que electoralmente Vallejos no se ve afectado por ninguna de las tres causales presentadas.

En palabras del abogado, “Decir que hay dádiva o algún tipo de promesa a cambio del voto, no se ha presentado ninguna evidencia y resulta temerario explicar esta situación que no reposa en ningún acta ni en reporte alguno. Por otro lado, decir que se violaron las garantías constitucionales o electorales dentro del proceso, conllevaría que la impugnación también tendría que ir en contra de la candidata proclamada, Jessica Romero que no es objeto de impugnación”.

Sobre el límite de gastos, Carrillo indicó que Robinson presentó sus informes correspondientes al TE de manera adecuada a través de un contador público autorizado.

El abogado Gilberto Cruz añadió: “Esperamos nosotros que el TE confirme lo ya expuesto por la juez tercera. El equipo esta vigilante. No se ha podido constituir. Falta la ponencia de un magistrado. La impugnación es improcedente. No hay denuncias durante el proceso. La colecta fue irresponsable. No es serio que el perito fue candidato. Se busca afectar la trayectoria política de mi defendido”.

Hechos del caso

El 23 de mayo, Ubaldo Vallejos presentó una demanda ante el Juzgado Segundo Administrativo del Tribunal Electoral (TE). Aunque el TE rechazó la demanda por "inadmisible", Vallejos apeló esta decisión, y se espera la resolución de dicho recurso. En su impugnación, Vallejos acusa a Benicio Robinson, presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y diputado electo del circuito 1-1 en Bocas del Toro, basándose en tres causales: