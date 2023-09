Benicio Robinson dice que aún no ha decidido si se reelegirá para un próximo periodo electoral

Ciudad de Panamá, Panamá/A la espera de posibles alianzas se encuentra el diputado y presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson, quien dio a conocer que por el momento no ha decidió si se reelegirá para un próximo periodo electoral. Según Robinson, por el momento su curul se encuentra en reserva y que todavía se debe esperar a la formalización de las alianzas para determinar si él podrá correr en las próximas elecciones o si otro candidato lo hará en su provincia.

“Si yo tengo siete periodos de estar aquí es porque el pueblo realmente me trajo. Es más, dicen que yo fui reelecto por residuo. Yo no fue electo por residuo y salí por más de 5,000 votos. Es cierto que ha habido cuestionamientos en esta Asamblea Nacional, pero no ha sido solo en esta”, se refirió Robinson sobre los cuestionamientos realizados a Órgano Legislativo.

En cuanto a otras posibles alianzas, Robinson señaló que el informe de la comisión que el PRD recomendó para mantener conversaciones con otros partidos y grupos organizados deberá recibirse este domingo durante el directorio para su aprobación.

“Con quien yo tengo conocimiento que se ha hablado directamente es con el partido Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena). Hoy ellos van a manifestar cuál ha sido la posibilidad de la alianza que se ha podido dar o concretar”, indicó Robinson.

Sobre si estuviese cómodo con una alianza entre el PRD y el partido Realizando Metas o el candidato presidencial, Ricardo Martinelli, el diputado Robinson manifestó que él estaría cómodo con cualquier alianza que logre unificar al PRD y con el resto que tenga la misma ideología o línea política que ellos pueden considerar que los pueda llevar al triunfo.

“El panameño está cansado de alianzas que se hacen en recamara y al final, pues, se dan. Podemos hablar de la alianza que hubo entre el CD y el Panameñista, misma que no duró más de dos años. Nosotros queremos una alianza que sea con los mismos propósitos para el pueblo panameño en 2024”, expresó.

Agregó que todos los panameños tienen el derecho de hablar con todo panameño y en su caso, al ser presidente de un partido, podría hablar con cualquier presidente de otros colectivos políticos que deseara hablar con el colectivo político. A su vez, indicó que, en la representación del PRD, se encuentran ellos por lo que deben ser concretos.

“No podemos tener doble moral como algunos que en el pasado estuvieron en el CD y ahora dicen que van a ser otra persona. Yo no sé si ya ellos fueron a confesarse y le perdonaron su pecado en el pasado. Bueno, estamos hablando de quienes estuvieron el pasado, Rómulo y el partido panameñista estuvo en el pasado con Ricardo Martinelli. Ahora dicen que ellos se confesaron y son ahora gente diferente”, dijo Robinson.

Recientemente el diputado del PRD, Ricardo Torres, presentó ante el pleno de la Asamblea el anteproyecto de ley que busca modificar el artículo 380 y adiciona el artículo 380-A del Código Electoral. De acuerdo con Robinson, esto no se debe dejar a interpretación dado que en realidad su Torres propuso que se mantenga un solo residuo y no más de uno.

“Faltando tan poco tiempo, el Tribunal Electoral (TE) se esté reuniendo con los partidos políticos para, en vez de dar un residuo, se den tres y cuatro residuos. Si ya hay una regla establecida, como la del periodo pasado, ¿Por qué se quieren dar dos o tres residuos? Nosotros no hemos querido participar en la mesa del TE porque estamos ya en víspera de una elección. Ellos debieron dejar el código y reglamento como está. No es momento de decidir dos o tres residuos”, añadió.

Por otra parte, Robinson se pronunció con respecto al contrato ley entre Minera Panamá y el Estado panameño indicando que a su parecer se deben eliminar ciertos puntos del contrato.

“El espacio aéreo es el espacio de los nacionales y eso es regulado por Aeronáutica Civil. Si va a haber explosiones, Aeronáutica en ese momento decide que en esa ruta no pase. Cada discusión de una concesión debe ser discutida en un propósito, no tener un proyecto marco. La mina no es un proyecto marco para nosotros. Deben darse los cambios correspondientes. El proyecto es bueno, tiene más de 26 años de estar en el país y ahora solo se le quiere dar es una continuidad con un contrato", detalló.