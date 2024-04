Camacho asegura que obligará a los funcionarios a ‘hacer lo que tienen que hacer’ desde la Asamblea

Ciudad de Panamá/Luis Eduardo Camacho, candidato a diputado por el circuito 8-2, expresó que pese a sus virtudes y defectos se define como una persona que sigue a una sola línea y por ello tiene una visión clara de lo que necesita el país

El candidato respaldado por el partido Realizando Metas, lleva 15 años de carrera política y ha percibido que los partidos políticos se han convertido en parte del problema que enfrenta el país, más no en la solución como debiese ser.

Estando en la Asamblea, dijo el aspirante a ocupar una curul del Legislativo, hará que cumpla con su función fiscalizadora y metería el diente a la Autoridad de Servicios Públicos (ASEP), para que cumpla el trabajo que tiene y los ciudadanos dejen de tener el pésimo del servicio de electricidad que hoy reciben.

Además, obligará mediante cuestionamientos, a los funcionarios para que hagan lo que tienen que hacer.

Entre los puestos políticos que ha ocupado, está el de secretario general de la Asamblea Nacional y sobre la condición de este Órgano del Estado, manifestó que se ha ido desviando del camino correcto y se encuentra en declive, sin embargo, aclaró que el Legislativo no es el problema sino sus miembros, pues han priorizado sus intereses personales por encima de los intereses del país.

La mano derecha de exmandatario Ricardo Martinelli atribuyó esta postura a la crisis de valores en el país, particularmente en el tema de la política.

Dolorosamente puedo comparar esta Asamblea con la de la dictadura. El puesto no es para servirte del puesto sino para servir desde el puesto”, aseveró.

Por tanto, dijo que si se quiere cambiar la Asamblea se deben llevar personas diferentes allí y que tenga como prioridad el país, con principios, valores, y principalmente que tengan conocimiento.

En su caso, mencionó que Ricardo Martinelli, presidente de Realizando Metas, le ofreció que no fuese a primarias, pero él no aceptó la propuesta a razón de que no puede decir que cree en la democracia y no participar democráticamente del proceso electoral.

En ese sentido, señaló que la reserva de posiciones que realizan los partidos, es parte del problema donde la prioridad no es el país.

Para solucionar todo esto, precisó, que los partidos deben volverse más democrático en la elección de sus candidatos y las personas tienen que atreverse a participar en la contienda política.