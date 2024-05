Camilo Alleyne: 'A las 6 y media estaremos disfrutando el triunfo'

El doctor Camilo Alleyne, compañero de fórmula del candidato oficialista José Gabriel Carrizo aseguró que el próximo 5 de mayo a las 6 y media de la tarde, el PRD estará disfrutando de un triunfo contundente en las urnas electorales y que Carrizo ha demostrado un recorrido “trascendental” que marca la pauta para que el PRD vuelva a ganar las elecciones.

"No duden y no se dejen echar cuentos, aquí está la encuesta de carne y hueso, no las encuestas de papel, el PRD va a ganar, tengan confianza y seguridad, que nuestro partido es grande", señaló el candidato a la vicepresidencia en medio de una multitud que abarrotó el cierre de campaña de Carrizo en la sede del partido ubicada en avenida México.

Con un mensaje directo a la membresía del partido, Alleyne instó a los simpatizantes de la alianza oficialista a salir a votar con confianza y orgullosos de ser PRD. "Salgan dignamente a votar y no duden que detrás de ese voto está la historia de nuestro partido, no dejen que los confundan, el PRD vota PRD".

Al igual como lo han hecho a lo largo de la campaña electoral, Alleyne, exministro de salud en el gobierno de Martín Torrijos (2004-2009), volvió a pedir el voto plancha para todos los cargos de elección popular, con lo cual asegurarían una mayoría en la Asamblea Nacional para gobernar sin obstáculos. "El tiro está del lado de ustedes, salgan el 5 de mayo con fuerza, orgullo, dignidad, vestigio y voten PRD, vamos a ganar el 5 de mayo y no se olviden... gancho al 1".

El cierre de campaña de José Gabriel Carrizo inició desde tempranas horas de la tarde de este 1 de mayo y estuvo amenizado por una batería de artistas entre ellos, Alejandro Torres, Samy y Sandra Sandoval, Anyuri, Akim, Phantom y el Boza.