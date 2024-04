Campañas sucias a flor de piel en la recta final hacia el 5 de mayo ¿Qué dice el Pacto Ético Electoral?

Ciudad de Panamá/Con el Pacto Ético Electoral firmado por todos los candidatos a la presidencia de la República y otros cargos de elección popular, la Iglesia Católica teme que, en la recta final, de cara al torneo electoral del 5 de mayo, se intensifiquen las campañas sucias.

El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, recalcó que lo que el pueblo necesita son propuestas y no campañas sucias.

Los políticos tienen claro que desde que dio inicio la campaña electoral estas prácticas han estado presentes, pero también realizaron algunos reproches sobre determinados comportamientos de algunos candidatos.

Así lo indicó el presidencial del Partido Popular, Martín Torrijos, quien señaló que la contienda inició con la “descalificación permanente” y que “hoy hay quienes se quejan de lo que sembraron”.

También, Guillermo Bermúdez, candidato a la Alcaldía de Panamá por la alianza Cambio Democrático-Panameñista, expresó que ha estado recibiendo ataques de campañas sucias a través de las redes sociales y reconoció que estas acciones se intensificarán en los últimos días.

Sin embargo, fuera de los ataques políticos hay información que los electores deben conocer, indicó el diputado Juan Diego Vásquez, quien enfatizó en la importancia de que los ciudadanos sepan que hay candidatos que fueron investigados y condenados por corrupción, violación, incluso, por no pagar pensión alimenticia.

En el Pacto Ético Electoral firmado por los candidatos a mediados de enero de este 2024, se establecen compromisos concretos para cada uno de los actores políticos.

El mismo consiste en no realizar campaña sucia, no dar 'golpes bajos' ni basar su campaña en destruir la imagen del adversario, no caer en campañas de desprestigio contra el contrincante y además, se deben declarar los recursos económicos utilizados en campaña de manera oportuna. En cuanto al rol de los medios de comunicación, deben brindar información transparente, verificada y veraz.

Con información de Isaías Cedeño