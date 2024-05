Tito Afú: 'El pueblo de Las Tablas me dio vacaciones por 5 años, pero volveré'

Las Tablas, Los Santos/Carlos Agustín “Tito” Afú Decerga, candidato a diputado por el partido Cambio Democrático en el circuito 7-1, ejerció su derecho al voto en la provincia de Los Santos en la mañana de este domingo 5 de mayo.

Al llegar a su centro de votación, Afú expresó que su comunidad le transmitió el mensaje de que “le dimos 5 años de vacaciones a Tito. Porque yo fui diputado durante 25 años”. Para Afú, este lapso de ausencia fue significativo dado que le permitió descansar y ahora regresar con “mucha fuerza y energía”, para contribuir a su pueblo, que, según él, "de verdad lo necesita".

“Aquí no se ha hecho nada. Estamos en cero en todo y vengo a rescatar de nuevo a mi circuito y país. Aquí hay que darles oportunidad a los jóvenes. No se le ha dado en este Gobierno”, dijo.

En cuanto a si es una contradicción brindar oportunidades a los jóvenes, Afú expresó que no lo es. Explicó que siempre tuvo en mente que los jóvenes de su circuito tendrían oportunidades de empleo. Mencionó que en su comunidad hay profesionales como ingenieros, arquitectos, farmacéuticos, enfermeras, y ninguno de ellos ha sido contratado.

“Eso me ha dolido en el alma. Vamos a rescatar eso para que los jóvenes sigan trabajando. Posteriormente me tengo que ir y tiene que haber ese relevo generacional. Pensé que no venía más, pero mi pueblo me pidió que yo viniera”, indicó.

De ser electo como diputado por su circuito, Afú señaló que una de sus primeras prioridades sería abordar la situación de la salud, considerándola como lo más importante, especialmente en lo que respecta al hospital.

Además, destacó que, al tercer día de asumir su curul en la Asamblea, se dirigirá al que resulte ser el o la titular del Ministerio de Salud (Minsa) para exigirle que envíe de inmediato los insumos necesarios a los médicos especialistas. Explicó que en su región los especialistas se están marchando debido a la falta de recursos para trabajar, y según Afú, esta situación es inaceptable.

“Aquí no hay nada. No hay salud y la necesitamos. No tenemos un hospital y, si llueve, no se puede trabajar”, puntualizó.