Debate presidencial | Turismo sostenible en el centro del debate: Candidatos presentan sus conclusiones

Panamá/El escenario político de Panamá se vio iluminado por el debate organizado por la Cámara Nacional de Turismo de Panamá, donde los candidatos presidenciales se enfrentaron con pasión y determinación sobre el tema crucial del turismo como política de estado.

En un país donde el turismo es una fuerza motriz económica, este debate adquirió una importancia significativa, ya que delineaba el camino futuro del país en términos de desarrollo turístico y sostenibilidad.

Los candidatos expusieron sus visiones y estrategias para potenciar el turismo como un pilar fundamental de la economía panameña.

Desde la promoción de destinos turísticos menos conocidos hasta la implementación de políticas de preservación ambiental, las propuestas variaron en enfoque, pero compartieron un objetivo común: posicionar a Panamá como un destino turístico de clase mundial y garantizar que el turismo se convierta en una política de estado sólida y perdurable.

El candidato oficialista afirmó que en estos momentos como Nación: “vamos bien, el gabinete turístico ha generado inversión en infraestructura, aunque a muchos les cause risa, hemos incrementado nuestros visitantes, aunque muchos les causen risa decir que Panamá es más seguro que Francia, Panamá es más seguro que Francia, para poder nosotros llegar a la cantidad de visitantes que nosotros esperamos, tenemos que amar a nuestro país”.

La candidata por libre postulación, recordó que en San Miguelito habrá un teleférico, además la Interconexión del Metro de Panamá Norte a Chepo, el tren de Panamá a Chiriquí, teleférico de Volcán a Boquete, Paseo Marítimo de Veracruz, Puerto de Cruceros de Isla Colón, Carretera Costanera para conectar Colón con Bocas del Toro y la Comarca, Carretera de Azuero, Las Tablas y Soná.

“Junto a ustedes el sector privado turístico, grande, mediano, pequeño, nos ayudará a reponer con creces lo que dejará de aportar la mina al producto interno bruto”, apuntó el candidato de MOCA, también se refirió a la corrupción que está en el país: “Benicio de Bocas del Toro y es millonario con los recursos del pueblo mientras que allá no hay agua, no hay carretera, no hay nada, mientras yo lo denunciaba penalmente aquí varios pedían el voto para él y para Nito Cortizo y además votaron todos estos partidos para que él presidiera la Comisión de Presupuesto”.

Para el candidato de Cambio Democrático y Partido Panameñista, dejó claro su compromiso con el sector turismo, el cual representa el potencial más grande que tiene Panamá de crecer económicamente y de generar plazas de empleos y oportunidades para todos los panameños: “En el turismo tenemos la herramienta de garantizar que nosotros podamos generar un crecimiento económico que les llegue a todos los panameños”. Roux destacó que es importante apostar al desarrollo del turismo interno dándole oportunidad a los panameños de todas las provincias.

El candidato del Partido Popular, destacó lo grande que es Panamá, gracias a sus playas, montañas, islas que son incomparables, enfatizando a las distintas etnias, cultura, comida: “pero el mundo no lo sabe, todo esto y todo este potencial, pero nadie se entera, cada empresario del turismo, pequeño, grande, hace un gran esfuerzo para hacer crecer su negocio, hace un gran esfuerzo para que tengamos más ingresos como Panamá, sin embargo, están solos”, desplegó el lema “Turismo para todos y todos para el turismo”.

Para Arrocha el turismo será su principal herramienta de desarrollo económico: “lo tenemos todo 17 millones de turistas que pasan todos los años a menos de 10 kilómetros de aquí, una capacidad hotelera que estuvo al 54% de la ocupación, ya teneos la infraestructura en su lugar, las bellezas naturales, la capacidad de nuestra gente y la esperanza de que mañana va ser mejor que hoy”.

La candidata Gordón promueve desarrollo sostenible a través de la riqueza natural, “lo segundo un compromiso de generar vida digna para los panameños, para el disfrute, para el viaje , para la recreación para que tengan derecho hacer turismo, interno y externo, para ellos, empleo digno salario justo tercero nosotros estamos obligados a levantar un nuevo estado, digno, transparente y con participación de la ciudadanía, cuarto, asegurarle a todos los panameños vida digna y felicidad, considerando al pequeño y micro empresario en la toma de decisiones”.