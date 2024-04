'No te autoflageles…', la reacción de Gaby Carrizo al ser cuestionado por diferentes temas de interés nacional

Panamá/El candidato presidencial José Gabriel Carrizo, al llegar al debate sobre turismo, criticó los cuestionamientos de los periodistas que le consultaron sobre diferentes temas de interés nacional.

El perredista afirmó que el manejo de la deuda en este Gobierno ha sido "extraordinaria" y no ha sido para "pagar funcionamiento", sino "para respetar las leyes especiales que son conquistas sociales".

Panamá es un país extraordinario. No te autoflageles, anda a ver allá afuera al mundo. Solamente tú te crees que Francia es más seguro que Panamá. Panamá es más seguro que Francia, dice Carrizo

Dijo que el manejo fiscal en este gobierno ha sido "excelente". Al ser cuestionado nuevamente sobre si eso no contradecía lo que dice Fitch Ratings, Carrizo respondió al periodista Nicanor Alvarado, de TVN, "Tú no has leído bien".

Acto seguido, manifestó que si bien la deuda pública en números absolutos ha crecido, no ha aumentado en términos relativos.

"El grado de inversión o la disminución de Fitch se debió a que aquí había una inversión de 10 mil millones de dólares y el contrato se canceló, eso nosotros lo advertimos. Son factores que debes considerar de manera complementaria (...)", agregó.

Sin embargo, cuando el periodista volvió a preguntarle sobre el hecho de que Panamá tiene una de las tasas más bajas de recaudación, Carrizo indicó: "Ha estado aumentando, este año fueron más de mil millones de dólares".

Luego, en un tono molesto, respondió al periodista: "Panamá es un extraordinario país. No te autoflageles, anda a ver allá afuera al mundo. Solamente tú te crees que Francia es más seguro que Panamá. Panamá es más seguro que Francia”.

Durante el primer debate presidencial, celebrado el pasado 26 de febrero, Carrizo defendió la actual gestión en materia de seguridad, asegurando que Panamá es considerado el más seguro de América Latina e incluso comparó al país con Francia y Canadá.

Carrizo, que además es vicepresidente del país es candidato presidencial del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD) y del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista.