¿Se parece Panamá a Francia y Canadá en materia de seguridad?

El candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), y actual vicepresidente José Gabriel Carrizo, durante el primer debate presidencial, defendió la actual gestión en materia de seguridad, asegurando que Panamá es considerado el más seguro de América Latina e incluso comparó al país con Francia y Canadá.

Sin embargo, la realidad que muestran las estadísticas al concluir el 2023, es distinta. De acuerdo con el Índice Global de Paz, mismo que citó el vicepresidente, Panamá se encuentra en el puesto número 68 de 163 países, y con un estatus ‘medio’ de paz, por debajo de países como Costa Rica, Uruguay, Argentina, y Chile.

De hecho, las estadísticas nacionales que recoge el Ministerio Público, dejan al año 2023 como uno de los más violentos de la última década, ya que, cerró con 556 homicidios, una promedio de 1.5 por día. Otra medida que llama la atención es la de femicidios y muerte violenta de mujeres, que, aunque muestran una disminución en el número de femicidio, hay un aumento del 55% en el caso de muertes violentas.

En cuanto a robos, se reportaron 5,072 y 6,260 denuncias por delitos sexuales, ambos con una leve disminución en comparación con el 2022.

Para el exministro de seguridad, Rodolfo Aguilera, lo dicho por el candidato Carrizo no solo está equivocado, sino que, refleja que la gente que se encarga de la seguridad del país no tienen idea de ‘por dónde anda tabla’, ya que, Carrizo no es experto en la materia, solo repite lo que le dijeron sus asesores PRD.

“Panamá, en este quinquenio, ha pasado de 9 homicidio por cada 100 mil habitantes a cerca de 13 0 14 por cada 100 mil habitantes, eso quiere decir que pasamos de 397 homicidios anuales a 550”, expresó Aguilera.

Continuó diciendo que esto demuestra que aquellos que están decidiendo lo que se hace en materia de seguridad no tienen idea de lo que hablan, lo que tachó de terrible.

Por su parte, el excomisionado de la Policía Nacional, Carlos Icaza, indicó que, aunque no está a niveles de otros países en materia de inseguridad, Panamá no es el país más seguro de América Latina, aclarando que, Costa Rica tiene estadísticas inferiores, y más bien se ubica en términos medios.

Para Icaza, los resultados de las estadísticas de homicidio y robos en el país tienen distintas razones. La primera puede responder a que en las calles reina la ley del “ojo por ojo, diente por diente”; mientras que, en el caso de los robos, que han disminuido, puede responder a que las personas se dedican a otro tipo de delitos.

“Es una tendencia buena, pero tiene su razón, las personas se están dedicando mucho más a servir a organizaciones de mayor magnitud, es decir, los delitos comunes pueden estar siendo abandonados para dedicarse a servir al crimen organizado”, afirmó Icaza.

Sin embargo, ponderó el hecho de que aún en las calles se siente cierta seguridad porque, al contrario de otras naciones, aún se puede caminar seguro, aunque existen algunos casos aislados.

¿En qué sí se parece Panamá a Francia?

De acuerdo con un informe estadístico publicado por el Ministerio del Interior de Francia, los homicidios en el 2023 presentaron un aumento del 5 % en comparación con el año anterior, mientras que en Panamá hubo un ascenso del 11% con respecto al mismo período.

Asimismo, en el caso de violencia doméstica, en agresiones a niño, niña o adolescentes que en Panamá aumentó 7%, mientras que en Francia un 9%.

Los robos con violencia disminuyeron, en Francia un 8% y en Panamá 20%, sin embargo, los robos simples, en Panamá aumentaron un 6%.

Política de Seguridad

A inicios del mes de enero, el ministro de Gobierno, Roger Tejada, sorprendía con el anunció de la construcción de una megacárcel que será “mejor que la de El Salvador”, pero con menor capacidad y más cara. No obstante, El Salvador no solo destaca por la construcción de una gran cárcel, sino por la disminución de los homicidios en sus calles, y, aunque criticada por algunos, su política de antipandillas que ha devuelto la seguridad a parte de la población, algo que no parece perseguir Panamá.

“Cuando tú necesitas hacer que las cárceles aumenten de tamaño es un reconocimiento implícito de que la política de seguridad fracasó”, puntualizó Aguilera.

Resaltó que una política de seguridad exitosa es aquella que permite que los jóvenes sean rehabilitados y reinsertados, logrando que los privados de libertad se resocialicen y no reincidan.

“Cuando usted confiesa que hay que agrandar las cárceles, está confesando que fracasó”, indicó.

Aguilera finalizó diciendo que: “Este año (2023) es el más peligroso de los últimos 10 años, o sea que, el PRD ha demostrado que es un partido que nació, creció y sacó su cédula en los cuarteles”.

¿Qué hay de Canadá?

De acuerdo con el informe de Best Countries 2021 de U.S. News, Canadá tuvo una muy favorable puntuación de 96.7 sobre 100 en materia de seguridad. Además, en el 2022, la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes fue de 2.27; en total fueron 874 homicidios (la cifra más alta en 30 años).

