Las declaraciones del alcalde Fábrega en un evento político sobre 'botellas' e 'insultos en restaurantes'

Ciudad de Panamá, Panamá/Después de concluir su gestión en la Alcaldía de Panamá, el alcalde José Luis Fábrega sale en busca de votos, anunciando sus acciones presentes y futuras si logra reelegirse en la comuna capitalina.

Así lo expresó Fábrega a sus simpatizantes y a los ciudadanos del corregimiento de Bella Vista, quienes se congregaron la tarde del pasado 28 de febrero en la azotea de un hotel de la localidad.

El encuentro arrancó pasadas las 5:00 p.m. Fábrega llegó con cierto retraso, pero sus seguidores ya lo esperaban, junto a Iván Picota, director de Turismo en la Alcaldía, quien actuó como maestro de ceremonias, así como Carla García, gobernadora del distrito de Panamá; Marta Sandoya, candidata suplente del diputado Crispiano Adames; Virgilio Crespo, candidato a representante de la zona; su candidato a vicealcalde, Arturo González Baso, y Emilie García Miró, candidata a diputada del circuito 8-3.

Durante la reunión, todos tomaron la palabra. La gobernadora aseguró que el PRD volverá a ganar, mientras que Fábrega se sinceró con la comunidad al expresar que no le agrada que lo señalen delante de su familia. "No es agradable que te llamen ladrón cuando sales".

José Luis Fábrega, alcalde de la comuna capitalina confesó que en la calle le han llamado ladrón. Las declaraciones del alcalde se dan en una reunión política.



👉🏻Más detalles sobre esta nota en https://t.co/WOA9w8JviQ#NoticiasPanama #NoticiasTVN #Panama #Nacionales pic.twitter.com/nszOAZQvCL — TVN Noticias (@tvnnoticias) 29 de febrero de 2024

Relató algunos incidentes en los que los ciudadanos lo han rechazado y confesó que tres bancos lo investigaron, añadiendo que le propuso al presidente Laurentino Cortizo que él sería el primero en someterse al polígrafo, pero que también lo hicieran ellos.

Aseguró que heredó un municipio con deudas en algunos proyectos. Negó haber inflado el presupuesto de la alcaldía y afirmó que en el Municipio "no hay empleados botellas". Para este año, el presupuesto del municipio asciende a $325.5 millones.

El alcalde no ha renunciado a su cargo ni solicitado licencia. Sus allegados más cercanos aseguran, e incluso él mismo lo confirmó, que llega a su oficina a las 4:00 a.m. "Me gusta madrugar, exigir y pagar bien".

Fábrega ha sido objeto de cuestionamientos ciudadanos por proyectos como el de la playa en la cinta costera y el Mercado del Marisco. Incluso, algunos ciudadanos intentaron iniciar un proceso de revocatoria de su mandato.