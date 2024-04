Candidatura Mulino: ¿Qué escenarios que se podrían presentar con un fallo de la CSJ después de las elecciones?

El analista político y abogado, Rodrigo Noriega, fue uno de los tantos que reaccionaron a las declaraciones hechas por el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Olmedo Arrocha, ponente de la demanda de inconstitucionalidad contra la candidatura presidencial de José Raúl Mulino, por el partido Realizando Metas.

Arrocha dejó por sentado que el fallo del supremo de justicia no podría ser emitido antes de las elecciones generales el próximo 5 de mayo, debido a que no se cumplen los tiempos, aunque, también mencionó que la presidenta del colegiado puede llamar a sesiones extraordinarias cuando haya cinco magistrados disponibles, cosa que no se cumple en estos momentos.

Tras esto, las reacciones y opiniones no se han hecho esperar, Noriega, destacó que el pronunciamiento de Arrocha es un acto de transparencia, ya que, al no estar completo el pleno, no se puede presentar la propuesta del fallo, que tampoco está lista porque hace falta una documentación del Tribunal Electoral.

Destacó que, en cuanto haya cinco magistrados en Panamá, algo que no ocurre en este momento, se puede hacer el llamado del pleno a sesión permanente, en caso de que se quiera tener resuelto previo a las elecciones, de lo contrario, esto podría extenderse hasta julio o agosto, recordando lo ocurrido con Marta Linares de Martinelli en el 2014, cuando fue candidata a vicepresidenta, junto a José Domingo Arias.

De acuerdo con Noriega, la CSJ puede decidir omitir los pasos y declararse en sesión permanente para sacar el fallo, pero no se ha hecho.

Desde el 4 de marzo, todas las personas pertenecientes al pleno sabían que este caso iba para la Corte y aun así programaron vacaciones y viajes fuera del país. Creo que el mensaje era claro de que no querían decidir este caso antes de las elecciones”, — Rodrigo Noriega - Abogado-Analista

Sobre los suplentes de los Magistrados, Noriega indicó que se debían habilitar y eso conllevaba una serie de procedimientos, pero no se hizo así.

En cuanto a las actuaciones del Tribunal Electoral, el abogado señaló que es esta institución la que “nos tiene metidos en este laberinto”, ya que, pese a las 10 horas que tardaron haciendo el acta, perfectamente pudieron convocar a los partidos Realizando Metas y Alianza para que decidieran cuál sería su nómina, evitando esta situación.

“El problema de la inconstitucionalidad de la nómina de Mulino no tiene nada que ver con Mulino, sino con el hecho de que es una nómina única, no hay dos personas”, manifestó Noriega citando la Constitución que indica que dos personas deben ser elegidas, y dos personas toman posesión el 1 de julio.

En caso de que Mulino gane las elecciones el 5 de mayo, Noriega asegura que se pueden dar tres escenarios:

Uno sería: declarar la sustracción de materia porque ya pasó la elección Otro que diga: no es inconstitucional porque el señor salió electo Otro que diga: es inconstitucional, pero como mi decisión no es retroactiva, queda para el futuro

Dicho esto, recalcó que lo que decida la Corte después de las elecciones no tendrá mayor factibilidad.