Zulay Rodríguez pendiente de fecha de audiencia para resolver su impugnación, ¿Qué pasa con el resto?

Panamá/Solo una de las ocho impugnaciones contra diputados que resultaron electos el pasado 5 de mayo espera fecha de audiencia en los juzgados electorales del Tribunal Electoral (TE).

Se trata de la impugnación presentada por la diputada Zulay Rodríguez contra Luis Omar Ortega, diputado electo del circuito 8-2, San Miguelito, por el partido Realizando Metas.

La demanda presentada por Rodríguez, quien corrió por la libre postulación para este cargo, se basa en supuestas irregularidades en nueve actas.

El Juzgado Segundo Electoral, mediante resolución, decidió admitir la demanda de nulidad parcial de la elección en cuanto “al cómputo de los votos consignados en las actas de las mesas de votación 4672, 4682, 4757, 4815, 4818, 4894, 4902, 4916, 5114, así como la proclamación del señor Luis Omar Ortega Rivera”.

La demanda fue interpuesta por Ceila Peñalba Ordoñez, actuando en nombre y representación de Rodríguez. Precisamente, Peñalba explicó a este medio que apenas se están haciendo los traslados de la demanda al fiscal Administrativo Electoral, al partido RM y al candidato proclamado por residuo, Luis Ortega.

“Cuando ellos contesten y aporten sus pruebas, la juez fijará la fecha de audiencia”, acotó la abogada.

Las cuatro apelaciones contra diputados electos

Mientras el Juzgado Segundo avanza en el proceso para establecer si hubo o no inconsistencias en nueve actas del circuito 8-2, San Miguelito, las apelaciones contra las impugnaciones de diputados electos empiezan a llegar a los despachos de los magistrados del Tribunal Electoral.

De acuerdo con el TE, se han presentado cuatro apelaciones contra diputados. Una de ellas es la del panameñista Ubaldo Vallejos contra la proclamación del diputado bocatoreño y presidente del Partido Revolucionario Democrático, Benicio Robinson. Esta apelación ya está en manos del magistrado Alfredo Juncá.

También está la presentada contra Nelson Jackson Palma, que no se acogió porque no se consignó la fianza, pero el TE la cuenta como apelación debido a que la excandidata Yinela Ábrego objetó la decisión del juzgado de no acogerla.

En su momento, el magistrado Luis Guerra anunció que no se perfeccionó y fue rechazada la demanda porque no se presentó la fianza, que es uno de los requisitos formales para dar viabilidad a la impugnación, por lo que el proceso se cerró.

De igual forma, está la apelación presentada por José Ruiloba Pineda, sobrino del actual diputado Raúl Pineda. El político impugnó la lista de Vamos, que incluye a cuatro diputados: Eduardo Gaitán, Alexandra Brenes, Luis "Lucho" Duke y Yarelis Rodríguez.

En esa lista de apelaciones, el TE también cuenta la que presentará hoy Alejandro Pérez, excandidato de Realizando Metas, contra la decisión del Juzgado Primero que negó la demanda contra la proclamación de los cinco diputados del circuito 8-4, entre otras cosas, porque existían "errores" en la presentación de la impugnación.

Los diputados proclamados de esa área son Jorge Bloise y Roberto Zúñiga, del ala de libre postulación de la coalición Vamos; Javier Sucre, del Partido Revolucionario Democrático (PRD); y Ernesto Cedeño y Grace Hernández, de Movimiento Otro Camino.

En total, tras las elecciones del 5 de mayo, se presentaron ante los juzgados electorales 24 impugnaciones. Esto representa 30 demandas menos en comparación con las 54 impugnaciones presentadas en los comicios de 2019.