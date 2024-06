Panamá en 'números rojos' advierte presidente electo José Raúl Mulino

Durante una ceremonia en la que se celebró los 37 aniversarios de la creación de la Cruzada Civilista, organizada por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, el presidente electo, José Raúl Mulio, halló el espacio para referirse a diversos temas de interés de cara al inicio de su gestión el 1 de julio del 2024.

Entre ellos estuvo el nombramiento de los directores de los diferentes estamentos de seguridad que serán anunciados el jueves en una ceremonia en San Miguelito, la designación de Carlos Sánchez Fernández como director de MiBús, la llegada de independientes a la Asamblea Nacional y las finanzas públicas.

Sobre estos dos últimos temas, Mulino aseguró que no conoce a ninguno de los diputados electos por la libre postulación que conforman la bancada de Vamos, y que con Juan Diego Vásquez solo ha conversado dos veces, sin embargo, dio un mensaje muy claro a los nuevos inquilinos del palacio Justo Arosemena.

Cuídense, cuídense... ustedes no saben para donde van…cuídense. Y les va a tocar mejor y más fácil cuidarse, porque toda la vagundería de ahí no la voy a costear con fondos públicos”, aseguró Mulino.

Agregó que, la Asamblea volverá, en su espacio y en su presupuesto, a ser lo que fue antes de todas las vagabunderías que ustedes conocen igual que yo.

Seguidamente, el presidente electo, habló brevemente sobre la reunión de transición en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), asegurando que “no hay un número que no esté en rojo”.

Me viene una temporada difícil, estuve en la transición del MEF, no hay un número que no esté en rojo, sin contar deuda o servicio a la misma, lo que le entra y lo que sale del país, quedan 500 millones de dólares, supuestamente para inversión”, expresó.