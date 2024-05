Impugnaciones: Juzgados electores sin decidir si admiten o rechazan las demandas presentadas

Panamá/En las próximas horas, los juzgados electorales decidirán si admiten o no las demandas de impugnaciones que tienen en suspenso e intranquilos a unos 15 diputados de cinco circuitos electorales del país.

Ayer arrancó el reparto de estas acciones legales a los diferentes juzgados del TE, quienes en los próximos días tendrán la tarea de tomar una decisión respecto a las impugnaciones presentadas. Incluso, algunos de los diputados objetados intentaron tener acceso al expediente, pero como no se había admitido ni rechazado, fue imposible.

No fue hasta que se presentaron la mayoría de las impugnaciones que los juzgados decidieron hacer el reparto, teniendo en cuenta que las objeciones a las proclamaciones se dan una vez publicados los informes de ingreso y gastos de cada candidato.

A la fecha, de los 885 candidatos electos y proclamados el pasado 5 de mayo, solo 20 candidatos no han cumplido con su entrega.

Reparto: Sin admisión ni rechazo

La impugnación del circuito 8-4 se asignó al Juzgado Primero, que está en manos de Raquel Núñez.

En esta área, los candidatos en vilo son: Ernesto Cedeño y Grace Hernández, del Movimiento Otro Camino (MOCA); Roberto Zúñiga y Jorge Bloise, de la coalición independiente Vamos; y Javier Sucre, del Partido Revolucionario Democrático .

Que su proclamación esté en suspenso se debe a que el candidato de Realizando Metas, Alejandro Pérez, pidió la nulidad de la elección y de la proclamación de los diputados electos, al considerar que se le arrebató la curul de manera “fraudulenta” y pide nuevas elecciones en 25 mesas.

En este juzgado también estaría el caso de Alaín Cedeño, del circuito 8-6 impugnado por la Fiscalía Electoral, por supuestamente haberse sobrepasado en el límite de donaciones para su campaña. El tope para diputado era de $300 mil.

El Juzgado Segundo, a cargo de Edmara Jaén, se encargará de ver el proceso del circuito 8-2, San Miguelito, contra Omar Ortega y Eduardo Gaitán, Alexandra Brenes, Luis Lucho Duke y Yarelis Rodríguez, de la lista de Vamos.

Ortega fue impugnado por la actual diputada Zulay Rodríguez; mientras que el sobrino del diputado perredista Raúl Pineda, José Ruiloba Pineda, quien habla de “actas preñadas”, impugnó 29 actas con supuestas inconsistencias, que según él les dieron la victoria a los diputados de Vamos.

El Juzgado Tercero, dirigido por Elvira Rengifo, analizará la impugnación presentada por el panameñista Ubaldo Vallejo contra el perredista Benicio Robinson, del circuito 1-1 Bocas del Toro.

Este juzgado también se encargaría de las impugnaciones del circuito 13-4, La Chorrera, Panamá Oeste, donde el candidato perredista y actual representante de Barrio Balboa, Eliécer Montenegro, atacó las proclamaciones de las tres diputadas electas: Yuzaida Marín y Lilia Batista, de RM; y Patsy Lee, del Partido Popular.

Cabe señalar que dentro de estas impugnaciones no se cuentan las denuncias penales presentadas por Víctor Carles, del Movimiento Otro Camino, a la Fiscalía Electoral en contra del perredista Néstor Tin Gurdia, pues le corresponderá a la Fiscalía decidir si presenta o no una impugnación ante los juzgados del TE, cosa que aún no ha hecho.

Las miradas se posan en el TE; siguen conversaciones por el control

El proceso de impugnaciones mantiene las miradas puestas en el Tribunal Electoral. Tanto los impugnados como dirigentes de la sociedad civil organizada, la clase empresarial y política del país han pedido al TE prudencia y agilizar los procesos.

Si las impugnaciones que se presentan en los diferentes circuitos electorales se acogen, pero no se resuelven antes del 1 de julio, fecha en que se instala la Asamblea Nacional, el equilibrio de poder de las bancadas podría cambiar en el pleno legislativo para la elección de la nueva junta directiva.

Por ahora, el control del Legislativo se disputaría entre la bancada independiente de Vamos y la bancada de Realizando Metas, que a partir de julio sería oficialista.

Pero, con estas impugnaciones, la que más se afectaría sería la independiente Vamos, que cuenta con 20 diputados, de los cuales 6 han sido impugnados. Incluso, posibles aliados también han sido impugnados, como el caso de los diputados de MOCA.

Mientras tanto, RM va sumando. Pasó de 14 diputados a 18 diputados. Públicamente, diputados electos de esa fracción legislativa han dicho que quieren hacerse con la mayoría. De hecho, ya eligieron la figura que presentarán para pelear las riendas del Legislativo.

En medio de este proceso las conversaciones entre las bancadas se mantiene.

Piden eficiencia y urgencia

Jorge Bloise y Luis Duque, dos de los diputados afectados que acudieron al Tribunal Electoral a ver cómo avanzaban sus procesos, reiteraron que esperan que haya eficiencia. “Esperemos que se actúe con eficiencia”, precisó Bloise.

Mientras que Patsy Lee, manifestó que es importante darle atención urgente a las impugnaciones, siempre y cuando se respete la voluntad popular. "También es importante que estos procedimientos de impugnación no vulneren la voluntad popular ni interfieran con la instalación de la nueva Asamblea. Estas acciones no deben comprometer la decisión del electorado ni la estabilidad institucional del país".

Por eso, dijo hago un llamado al Tribunal a "imprimirle urgencia a estos procesos, resolviendo con celeridad cualquier", acotó.

De acogerse algunas de las demandas de impugnaciones presentadas, su proceso de desenlace arrancaría en el mes de junio.