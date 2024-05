Reestructurar y ordenar la casa, el primer reto de Irma Hernández como alcaldesa de San Miguelito

La alcaldesa electa de San Miguelito, Irma Hernández, quien se hizo con el triunfo tras obtener el 50% de los votos válidos emitidos en el distrito, enfrenta retos históricos, no solo por los problemas de la región, sino por ser independiente y joven, lo que eleva las expectativas.

Manifestó que lo primero que tiene que hacer tener una transición transparente, hacer rigurosas auditorias y entender cuál es el estado del Municipio y las herramientas con las que cuenta para empezar a trabajar. Añadió que este municipio enfrenta algunas demandas, denuncias y deudas pendientes que debe resolver para no tener consecuencias legales que perjudique la gestión, por lo que hará una restructuración.

Sin embargo, recalcó que su foco es poder limpiar el distrito, por lo que, en los primeros 100 días analizarán la rescisión del contrato con Revisalud y evaluarán la realización de concesiones, con la esperanza de que las estrategias que harán se terminará el problema de la basura.

Sobre el no pago de la cuota obrero patronal del Seguro Social por parte de este municipio, Hernández manifestó que existe la posibilidad de solucionar el problema, ya que, la deuda es de 4 millones de dólares, y el presupuesto es de 40 millones anuales, lo que es solucionable haciendo un arreglo de pago.

“Debemos devolverles la confianza a todos nuestros funcionarios. Nuestra intención no es vulnerar su situación laboral, queremos asegurar sus beneficios laborales, respetamos al funcionario municipal, reconocemos el conocimiento técnico en temas municipales. Lo que sí no vamos a tolerar es una persona que no quiera trabajar y quiera seguir cobrando, intolerable”, enfatizó.

Mencionó que una de las falencias que han podido detectar es la falta de atención al ciudadano, por lo que se establecerá un sistema de trabajadores sociales y psicólogos sociales que brindarán respuestas a todos los ciudadanos. Además, se identificó la falta de un departamento fiscalizador del cumplimiento de la concesión del manejo de residuo.

Otros de los retos que enfrentará es la creación de empleos en el distrito, ya que, ante la falta de oferta laboral, el municipio se ha convertido en esa tabla de salvación, no obstante, esta planilla no es infinita, por lo que espera que cuando las empresas vean que hay transparencia en la gestión municipal se puedan crear esos puestos de empleo.

Crisis de la basura

Para Hernández, el problema de la basura en San Miguelito es falta de voluntad política, recordando que el presidente del Consejo Municipal hizo una consulta al Procurador de la Administración sobre la rescisión de contrato, y este respondió que "el Consejo Municipal no puede hacer nada, y el único que puede rescindir el contraro es el Alcalde del distrito de San Miguelito, y ante un incumplimiento del contrato lo que cabe es rescindirlo".

Dicho esto, aseguró que ella procederá con esto, y para ello tiene un plan de contingencia, por lo que espera poder trabajar con los cuatro representantes nuevos para poder avanzar en esta situación con camiones adecuados para las veredas, contratación de personal y analizar las nuevas concesiones.

Uno de los planes que tiene para la recolección de desechos es darle un segundo uso, generar riquezas de los desechos y con centros de acopio de reciclaje que se instalarán en los corregimientos puedan crear conciencia entre las personas.

Consejo Municipal

En San Miguelito, cuatro candidatos independientes de Vamos para representantes lograron la victoria y un quinto independiente, lo que les da mayoría, reconociendo que esa era una de las preguntas que le hacían cuando estaba en campaña, pero, ya fue subsanado. Agregó que, de igual forma trabajará con los representantes de los otros corregimientos.

Obras inconclusas

Para Hernández, los proyectos más importantes que quedaron inconclusos son la circunvalación de Paraíso y el parque de Las Trancas, que tiene el deseo de terminar. Agregó que, se harán las consultas con los ciudadanos para establecer los proyectos que necesitan, que se involucren y sean los diseñadores de su propio futuro.

También buscará ordenar la venta de productos alimenticios en las estaciones del metro donde se ubican mercaditos informales.

Seguridad

Para Hernández, la estigmatización y reputación que cae sobre el distrito de San Miguelito en materia de seguridad es un enorme reto, pero, trabajarán en devolverle la seguridad a la ciudadanía con el reforzamiento de la Policía Municipal, la videovigilancia, reforzar la prevención con iluminarias, espacios públicos y limpieza, ya que, el abandono en que se encuentra el distrito invita a delinquir. Así como brindarle oportunidad a los jóvenes.

Asimismo el desarrollo de actividades culturales y artísticas.