Carrizo promete 'Ley Anticierre', 'referéndum' minero, medicamentos gratis, y plata para los jubilados

El sonado 'no vas' de las protestas antimina de octubre y noviembre es usado ahora en la campaña de Carrizo.

El candidato presidencial por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), José Gabriel Carrizo, aseguró que el sábado lo que se vio fue una manifestación de fuerza a nivel nacional por parte de la oferta electoral del colectivo. Además, habló sobre sus propuestas para el próximo quinquenio, en el que plantea crear una Ley Anticierre, al estilo de Javier Milei (presidente de Argentina) y llevar a referéndum la continuidad de la mina de cobre en Donoso, desencadenante la crisis más grande de la era democrática.

"Una maquinaria PRD que se va preparando para la movilización del 5 de mayo", manifestó Carrizo sobre el inicio de la campaña electoral.

Sobre las protestas en octubre y noviembre, Carrizo mantiene el discurso de que "lo que hicimos fue lo correcto, no lo fácil". Aseguró que el partido al que representa no le gusta la doble moral, pelea por los intereses de los más humildes, de los panameños y mayores beneficios del país, destacando que "estos recorridos preparatorios eran obviamente hablando de eso, pero también preparando la maquinaria electoral".

Según Carrizo, su plan de gobierno está basado en cinco ejes que hablan de sostenibilidad, progreso, medicamentos, empleos, entre otras cosas.

Venimos con optimismo, con un nuevo gobierno a seguir echando para adelante este país", afirmó Carrizo

Aseguró que, aunque dicen que no tiene oportunidad de ganar las elecciones, no paran de hablar de él, haciendo referencia

Soluciones para la CSS

Se refirió a la nueva ley de medicamentos, recalcando que se rompió con el juega vivo y la doble moral que hacía que el sistema público estuviera desabastecido para pasar del "no hay al sí hay". En ese sentido, explicó que si una empresa no cumple con la entrega de medicamentos, el Estado podrá salid a adquirirlo a nivel internacional a un costo más barato, así mismo, se redujo el registro sanitario de algunos fármacos de dos años a quince días.

De acuerdo con Carrizo, la Caja de Seguro Social no está en quiebra, tiene activos por 14 mil millones de dólares y deuda por 3,500 millones de dólares, pero, tiene un programa con un déficit que este año cerrará en 654 millones de dólares y estaba alrededor de 623 millones de dólares el año pasado.

No obstante, el otro programa tiene un superávit, por lo que es necesario encontrar un flujo de 2,000 a 3,000 millones de dólares para dar tranquilidad a la ciudadanía y entonces, sentarse a debatir cómo se quiere transformar a la CSS para dar mejor servicio y garantizar la jubilación.

La promesa de Carrizo es "garantizar los 2,000 o 3,000 millones de dólares para el programa de Invalidez, Vejez, y Muerte, para dar tranquilidad, porque no nos podemos sentar angustiados, estando limitados porque las soluciones serán cortoplacistas".

Pese al fracaso de los diálogos en esta administración, para el candidato a la Presidencia de la República el diálogo, la unidad, la tolerancia es el camino para resolver los problemas del país.

Empleomanía

El plan de Carrizo también está dirigido a buscar nuevas fuentes de empleos para los jóvenes, con la propuesta de crear un hub de oportunidades donde los orientarán a tomar carreras actuales como inteligencia artificial, y fabricación de semiconductores.

Entiendo el problema, y requerimos de esa orientación para que esa frustración se convierta en trabajo, en beneficio para nuestra gente y el país"

Agregó que, seguirá apoyando al sector agropecuario para que la juventud retome este sector que es el garante de la seguridad alimentaria del país.

Transparencia

Pese a los escándalos de supuesta corrupción durante la actual administración, la poca transparencia de la distribución de los dineros, y poca o nula rendición de cuentas, Carrizo aseveró que durante su gestión se fortalecería la institucionalidad, con procesos que digan la verdad, por lo que su compromiso es fortalecer la justicia como columna vertebral de la democracia. Además, fortalecer el poder popular.

Un sistema de justicia fuerte te evita la especulación con la que tú me hablas, te evita la incertidumbre con la que tú me hablas, porque probablemente la mayoría de las cosas son falsas, como los ataques contra mí", afirmó.

Continuó diciendo que: "No nos podemos dejar llevar por especulaciones, no nos podemos dejar llevar por bochinchitos electorales".

Agregó que, promoverá una reforma constitucional de los tres Órganos del Estado para definir sus roles y evitar los espacios vacíos que según él, probablemente generan las especulaciones.

Promesas

Carrizo apeló al voto de las personas bajo el lema de 'No vas'

No vas a tener que comprar medicinas

No vas a ver más a Chiriquí cerrado (Ley anticerre)

No vas a ver más obras abandonadas

No vas a estar sin empleo

Aseveró que se requiere un país con orden y progreso, por lo que es necesario discutir una Ley Anticerre, para evitar los cierres de calles.

Excusó el hecho de que en los cinco años en que ha sido gobierno no se haya podido lograr esto, indicando que cinco años es muy poco para resolver los problemas, por lo que es necesario dar continuidad.

Sobre la deuda, Carrizo manifestó que es "una deuda saludable". Al cuestionársele sobre la pobreza, afirmó que en esta administración la pobreza disminuyó.

En cuanto a las declaraciones del vocero de Realizando Metas, Luis Eduardo Camacho, al asegurar que no lleva chance, Carrizo se limitó a decir "que no me tengan miedo".

Negó que el presidente Laurentino Cortizo haya estado ausente, asegurando que ha salido a dar la cara y ha sido el que más ha hecho actividades comunitarias.

"Decir que el presidente Cortizo estuvo ausente es faltar a la verdad, los resultados lo demuestran".

Continuó hablando de sus propuestas, prometiendo un sueldo de 350 dólares.

Además, insistió con el tema de Minera Panamá, señalando que en los primeros seis meses de gobierno someterá a un referéndum la continuidad de la mina. Indicando que será con un modelo de política social donde el Estado tenga una participación importante o sea dueño de la mina.