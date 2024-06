José Ruiloba anuncia apelación a la 'no admisión' de impugnación, Vásquez lo reta a ir a elecciones 'cuando quiera'

San Miguelito, Panamá/No se da por vencido, el Partido Revolucionario Democrático (PRD), informó la tarde de este domingo que el excandidato a diputado en el circuito 8-2 de San Miguelito, José Ruiloba, apelará la decisión de “no admisión" de su impugnación del proceso y conteo en las elecciones el pasado 5 de mayo.

Ruiloba, quien es sobrino de Raúl Pineda, obtuvo un poco más de 13 mil 500 que no le alcanzaron para hacerse de una curul, de las seis que se reparten en este circuito, y es que cuatro fueron acaparadas por los candidatos de la coalición Vamos con más de 60 mil votos.

El proceso de impugnación presentado por Ruiloba es porque supuestamente se detectaron actas “preñadas” y explicó que en una mesa en donde votaban 400 personas se vieron reflejados más de 2 mil votos.

El primero en reaccionar a las intenciones anunciadas por el PRD fue el diputado independiente y líder de la coalición, Juan Diego Vásquez, quien, en la red social, citando el post del colectivo señaló:

“Que los 25,000 en efectivo los ponga para organizar una elección cuando quiera en San Miguelito. San Miguelito NO VOTÓ por corrupción. No votó por contratar gente en el MIVIOT, ponerlos a caminar y bajarles el salario. No votó por contrabandistas. Les vamos a ganar DE NUEVO”, aseveró.

Continuó diciendo que impugnar es legítimo, pero, haber sacado pocos votos y pretender dejar por fuera a la lista de más votados en el país es maldad. Agrega que, “las pretensiones esgrimidas son vacías. Vamos a elecciones cuando quiera. La gente sabe lo que quiere por eso ‘VAMOS’ arrasó en San Miguelito, gracias a Dios”.

No se están metiendo con 4 personas. Se están metiendo con un distrito que VOTÓ diferente. VAMOS a una elección, pero en todas las mesas. No se metan con la democracia del país”, finalizó.

En reiteradas ocasiones, desde distintos sectores se ha advertido que pareciera que algunas de las impugnaciones que se están presentando no tienen nada que ver con el proceso democrático, sino, que tiene intensiones oscuras de impedir que la bancada de Vamos esté completa el próximo 1 de julio cuando se instale la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional.

Aunque de parte de Vamos no se ha dicho quién sería el candidato a la presidencia del hemiciclo, por parte de Realizando Metas se conoció que Luis Eduardo Camacho buscará ese puesto.