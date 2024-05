Juan Diego Vásquez reacciona ante impugnaciones: 'TE debe imprimirle urgencia a los procesos'

Panamá/Juan Diego Vásquez, diputado independiente y líder de la coalición Vamos, reaccionó este martes al proceso de impugnación que arrancó en el Tribunal Electoral para los diferentes cargos de elección popular elegidos el pasado 5 de mayo.

“El derecho de impugnar una elección, si existen pruebas de ilegalidades, es legítimo, venga de donde venga”, escribió Vásquez en su cuenta de X, señalando que “lo que nunca puede ser legítimo es que dichos procesos vulneren la voluntad popular y afecten la instalación de la Asamblea”.

Con el inicio del proceso de impugnación, ya hay seis diputados que han sido demandados. En esta situación se encuentran los cinco diputados del circuito 8-4, pues allí el candidato Alejandro Pérez, del partido Realizando Metas, pidió la nulidad de la proclamación de todos los diputados.

Esta situación afecta a dos candidatos de la bancada independiente Vamos, dos del Movimiento Otro Camino y uno del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

De acogerse las impugnaciones en los juzgados y no resolverse antes del 1 de julio, la Asamblea Nacional arrancará incompleta. Es decir, habrá diputados que se mantendrán en suspenso y no podrán asistir al pleno hasta que no se resuelva la impugnación.

Esta es una preocupación latente entre los candidatos electos, pues ya en otras ocasiones la Asamblea ha arrancado sin los 71 diputados.

Por ejemplo, Jorge Bloise, uno de los afectados del 8-4 y miembro de la coalición Vamos, dijo que existe “una jugada detrás: buscar que no entremos el 1 de julio”.

No obstante, Pérez asegura que se le arrebató la curul y que hay inconsistencias en la aritmética de las actas. Por ello, el político pidió la anulación de la proclamación de los cinco diputados electos, para lo cual pagó $125 mil. Además, quiere que se haga nuevamente la elección en 25 mesas.

En ese sentido, Vásquez pidió al Tribunal Electoral “imprimirles urgencia a los procesos”.

Se espera que más impugnaciones lleguen al Tribunal Electoral, pues solo se pueden impugnar los tres días siguientes a la publicación de informes y gastos de campañas de los candidatos electos. El proceso de la entrega de reportes de los candidatos culminó ayer, 20 de mayo.