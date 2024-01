Magistrado Juncá advierte que ‘tocarán la puerta’ a candidatos que violan veda electoral y usan fondos de ‘dudosa reputación’

Ciudad de Panamá, Panamá/El magistrado presidente del Tribunal Electoral, Alfredo Juncá, dijo que se investigará a los candidatos que están violando la veda electoral y hacen uso de fondos de dudosa procedencia.

“Que no tengan una sanción, nosotros vamos a estar allí vigilando, fiscalizando. No piensen que porque no ha pasado en este momento nada no hay investigaciones en curso”, recalcó.

“No piensen que porque nadie les ha tocado la puerta para preguntarles cuánto se están gastando, no se las van a tocar en algún momento”, reiteró Juncá.

Según el magistrado presidente del TE, están preocupados por la forma en que los candidatos están invirtiendo el dinero “de dudosa reputación”.

Urgió a la Fiscalía Electoral que cumpla su parte en la esfera penal, porque el Tribunal Electoral está cumpliendo su parte en la parte administrativa.

El Tribunal Electoral (TE) presentó este martes las nuevas herramientas que tienen preparadas para las elecciones generales del 5 de mayo, entre ellas, el lanzamiento oficial de su primer sitio web de “verificadocontigo.com”.