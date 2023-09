Martín Torrijos frente a su posible expulsión del PRD: 'No me sorprende y no me intimidan'

Ciudad de Panamá/El actual candidato a la presidencia de la República por el Partido Popular y expresidente de la Nación por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), Martín Torrijos, aseguró no estar sorprendido con la intención de ser expulsado del partido político fundado por su padre, el general Omar Torrijos Herrera.

Y es que, Víctor "Chachi" De Gracia, fiscal del PRD, pidió su expulsión, tras aceptar ser el candidato presidencial de otro colectivo.

Según el candidato presidencial, "la dirección actual del PRD son personas que saben que no tienen moral ni ética, que han traicionado no solo los ideales del general Torrijos, sino también el ideario fundamental para fundamentar el PRD que han abandonado".

"Hoy no solo hablan de expulsarme a mí, están hablando de expulsar a muchos otros copartidarios, que no se sienten ni satisfechos ni conformes, que realmente expresan repudio en la manera como parte de la dirección del partido ha llegado para enriquecerse de la política", aseveró.

Cuestionó que los que lo están intentando expulsar no representan al Torrijismo dentro de la dirección del partido, "realmente son muchos más de los que ellos se imaginan, los que están inconformes, disgustados e indignados y abandonados por la manera en como conducen al PRD".

Torrijos no solo habló de expulsiones, sino también de destituciones. “Si bien han estado destituyendo a muchos que no piensan como ellos, o no apoyan al candidato del Gobierno, esto no nos intimida y estoy seguro que seguiremos adelante".

"He tenido que soportar insultos de todo tipo, mi familia ha tenido que soportar ataques que rayan en temas inaceptables; pero, en fin, estoy seguro que, el tiempo nos ha dado la razón", enfatizó.

Finalmente, aunque se siente adolorido por lo que está pasando en su colectivo, considera que, "el sentir de las bases del partido es diferente al de la dirección del partido, y nos han llevado a este punto donde el PRD ya no es relevante en la política nacional, sino que es el partido que se caracteriza por un método vil de atacar, de descalificar cuando no tienen argumentos se van a lo personal. Esta dirección del partido lo tiene secuestrado y obedece a sus propios intereses y no al del colectivo, y mucho menos el de la sociedad panameña".

Con información de Elizabeth González