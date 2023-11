Martín Torrijos responde a cuestinamientos de Juan Carlos Navarro

Aseguró Torrijos que la eliminación de los límites de la cuenca no tuvieron nada que ver con la minería.

Ciudad de Panamá/El candidato presidencial por el Partido Popular (PP), Martín Torrijos, se refirió a las declaraciones realizadas por su copartidario Juan Carlos Navarro, en donde lo acusó de 'traidor' por realizar una Ley que eliminaba los límites de la cuenca del Canal y entregarle el río Indio a la mina, según Navarro, durante su gestión, el expresidente Torrijos, 'estuvo totalmente entregado a la mina'.

En ese sentido, Torrijos dijo en Noticias AM que, los límites de la cuenca del Canal se cambiaron por la ampliación y eso no tenía nada que ver con la minería porque en el 2006, 'no existía minería'.

Es un ataque malicioso, intencionado porque de una forma refleja las grandes contradicciones que tienen algunas personas". — Martín Torrijos - Candidato Presidencial del Partido Popular

De acuerdo con Torrijos, si no se hubiera tomado esa decisión, 'no existiría el Canal ampliado' porque había una gran resistencia organizada.

"Existía un Movimiento Campesino Contra los Embalses, estaban organizados y sino cambiamos y logramos bajar la resistencia que existía, hoy no hubiera Canal ampliado. Fue tan trascendental, poder cambiar los límites de la cuenca para hacerle frente a una resistencia creada y organizada", dijo Torrijos en su defensa.

Los señalamientos lanzados por Navarro hacia Torrijos fueron transmitidos a través de un podcats realizado por Mayer Mizrachi, candidato a alcalde por el Partido Popular.

Aseguró Torrijos que esa decisión solo tuvo referencia con la ampliación del Canal y el referéndum.

Es una mentira más, que están planteando de que los cambios en la cuenca tengan que ver con la minería", aseveró

Proyecto alterno

Sobre la gestión que ha hecho el gobierno PRD, partido al que pertenecía Torrijos hace pocos meses, indicó que entiende la indignación de los panameños porque son los responsables de la crisis sociopolítica que atravesó el país durante más de un mes a razón de la aprobación del contrato minero, impulsado por Cortizo y su Gabinete.

"Hoy día los panameños asocian la dirección del PRD con el clientelismo, la corrupción, con escándalos que se ven a diario, yo fui el primero que se indignó", enfatizó.

Aseguró que quienes han traicionado al país, es decir, la cúpula del PRD, pagará por la responsabilidad histórica que tuvieron y por su participación en la corrupción, en el clientelismo y en desfiguración del partido político. "No tengo nada que ver con esa gente, me separé con tiempo".

Yo no soy un proyecto del PRD alterno, soy un proyecto propio que comprende las necesidades que este país quiere", enfatizó Torrijos.

Fallo

Sobre el fallo de inconstitucionalidad que emitió la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre la Ley 406, dijo que, el proceso que sigue de cierre ordenado de la mina no puede ser dirigido por los mismos funcionarios que negociaron el nuevo contrato minero y provocaron la crisis que pasó el país.

Desde su punto de vista, el gobierno de Laurentino Cortizo le sobra 'soberbia' y tienen que reconocer que cometieron un error histórico. "Nadie confía en este gobierno", afirmó el expresidente.

Propuesta

Sobre las cuatro principales crisis que tiene el país en materia de educación, salud, agua y minería, las cuales no han podido ser resueltas por ningún gobierno, Torrijos señaló que hay que buscar nuevos mecanismos de participación por el despertar ciudadano.

Según el expresidente, las gestiones de Ricardo Martinelli, Juan Carlos Varela y Laurentino Cortizo han sido totalmente 'improvisadas'.