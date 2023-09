Melitón Arrocha: 'Mi postura y la de PAIS es encabezar una fórmula presidencial'

Ciudad de Panamá, Panamá/No solo encabezar una fórmula y sumar actores, sino también aparecer en la papeleta presidencial el próximo 5 de mayo, es la postura que mantiene el recién postulado candidato presidencial por el Partido Alternativa Independiente Social (PAIS), Melitón Arrocha. El candidato confía en que habrá una nueva ronda de negociaciones, que anticipa será en enero próximo y en la que pretenden lograr los objetivos antes mencionados.

“Todavía hay muchos candidatos a la presidencia de la República, creo que habrá poco movimiento de aquí a octubre, pero anticipo una nueva ronda sobre enero del próximo año”, aseguró.

De acuerdo con Arrocha, “no hay nada escrito en piedra” e irán viendo cómo van evolucionando las circunstancias y en función de ello, irán tomando decisiones.

El político restó importancia a quienes piensan que por tratarse de un colectivo pequeño no lograrán llegar a la presidencia poniendo como ejemplos, el caso del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe que anticipadamente marcó un 2%, no obstante, en las elecciones fue proclamado mandatario de la república; igualmente, el del expresidente, Juan Carlos Varela, que once meses antes marcaba de cuarto y posteriormente, fue proclamado como jefe de Estado. Sobre la fórmula existente entre los partidos Cambio Democrático y Panameñista, le deseó lo mejor.

Los planes en adelante para PAIS, según Arrocha, será la de coordinar la oferta política de este colectivo con la que ya como candidato independiente había conformado, tratando de que haya “armonía” que le permita incrementar la oferta electoral y tener mayor presencia con otras candidaturas a diversos puestos de elección popular. Luego, realizarán un gran recorrido a nivel nacional, para conocer a esos candidatos.

Adelantó que ha sostenido conversaciones con el expresidente y candidato presidencial por el Partido Popular Martín Torrijos e igualmente, un poco informales con el candidato de Movimiento Otro Camino, Ricardo Lombana.