'Pagué un precio alto por seguir la línea del PRD, casi me cuesta la curul y no me arrepiento", dice Raúl Pineda

Panamá/El diputado perredista Raúl Pineda dice que no se arrepiente de haber seguido la línea de su partido, a pesar de que asegura que casi le cuesta su curul.

“Pagué un precio alto por mantenerme dentro de los lineamientos de nuestro partido, el PRD. Casi me cuesta la curul y no me arrepiento, mientras funcionarios que aún están en sus puestos pedían voto para Martín”, escribió en su cuenta de X.

Pineda, quien fue el único diputado y perredista del circuito 8-2, San Miguelito, que Logró reelegirse por medio cociente, apoyó al candidato presidencial del ala oficialista, José Gabriel Carrizo, quien solo logró 133,791 votos.

No obstante, a pesar de que Pineda asegura que no se arrepiente de haber seguido la línea, el candidato del Partido Revolucionario Democrático no ganó mucho respaldo de San Miguelito en las urnas. El actual presidente electo, José Raúl Mulino, fue quien arrasó con la mayoría de los votos en las diferentes provincias.