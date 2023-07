'En política no hay almuerzo gratis', diputada Rosas habla de conexión de facción CD con el PRD

Ciudad de Panamá, Panamá/Un nuevo panorama político está por definirse el próximo domingo 9 de julio con las elecciones primarias del partido político Cambio Democrático (CD). En los últimos días ha quedado en evidencia que nada está dicho y que las líneas establecidas entre las diferentes alianzas políticas se desdibujan con las elecciones generales cada vez más cerca.

Durante la elección de la junta directiva de la Asamblea Nacional el pasado 1 de julio, la diputada de CD, Génesis Arjona, votó por las postulaciones de este colectivo propuestas por la facción que apoya a Rómulo Roux.

Inclusive, Arjona fue postulada a la segunda vicepresidencia del Legislativo por CD. Un hecho que llamó la atención de todos los presentes debido a que, hasta ese momento, Arjona era miembro de la facción que apoya a la diputada Yanibel Ábrego.

Al momento en que se le cuestionó sobre este hecho, la diputada Arjona expresó que ella se debe a las bases del partico CD en Panamá Norte y que las personas quieren cambios y lo quieren con "Rómulo Roux", resaltando que ella se acata a sus bases y que "Rómulo Roux es la mejor opción".

De acuerdo con Arjona, en un principio pensaba que entre CD y Realizando Metas habría una unificación, pero que en el camino se dio cuenta de que no es así y que, entre las opciones de Ábrego, está con el Partido Revolucionario Democrático.

Para Ana Giselle Rosas, diputada del CD, para ella no es una sorpresa este suceso dado que en reiteradas ocasiones lo ha manifestado y este hecho ha quedado en evidencia con las últimas informaciones que salieron a la luz como la descentralización paralela.

De acuerdo con Rosas, cuando se dan las votaciones para escoger al presidente de la junta directiva de la Asamblea, Ábrego y su facción han votado por el candidato que postula la bancada del PRD.

“Siento que ella no quiso adquirir ese compromiso nuevamente de cara a las elecciones del 9 de julio, pero ya es demasiado tarde. Ha quedado en evidencia”, expresó Rosas con respecto a la ausencia de la diputada Ábrego durante las elecciones de la junta directiva de la Asamblea.

Destacó que varios líderes que en su momento respaldaban a la diputada Ábrego, ahora no lo hacen dado que “se han dado cuenta de sus intenciones reales”.

“Ella le debe mucho al PRD, no solo en la Asamblea. Siempre se jactaba de sus relaciones con altas autoridades. Todo eso tiene su pase de facturas. Debemos entender que en política no hay almuerzo gratis. No es casualidad que ella ha sida la única diputada de CD que fue reelegida cuatro veces en la Comisión de Presupuesto”, manifestó Rosas.

Con respecto al “pase de facturas”, la diputada Rosas dijo que este siempre estuvo desde el hecho que no se les permite aspirar a formar parte de las comisiones de trabajo a las que tienen afinidad.

“Ábrego fue la que decidió a qué comisiones íbamos a estar en 2022”, puntualizó.