Ricardo Lombana: La elección es entre Mulino y yo

El candidato presidencial por el Movimiento Otro Camino (MOCA), Ricardo Lombana, dio un pantallazo de lo que sería su discurso en el cierre de campaña, mientras viajaba a la Plaza 5 de Mayo donde se haría el evento.

Manifestó que el mensaje estará centrado en todo lo que han vivido durante sus recorridos hasta el día de hoy, sus propuestas y la petición del voto, en un momento histórico donde el país decide si se termina de hundir en la vieja política o lo ayuda a construir un nuevo Panamá.

Negó que su discurso sea de odio, asegurando que lo que trasmite es el dolor de los panameños que lloran, que saben que en el país hay dinero, pero se sienten olvidados, afirmando que eso no es odio, sino hablar de una nación que han hecho pedazo.

Recalcó que quienes están involucrados en escándalos de corrupción irán presos, pero, no los pondrá presos él, lo hará el Procurador independiente que nombrará.

Lombana también habló sobre la unión entre Melitón Arrocha y Martín Torrijos, indicando que es un “arroz con mango”, ya que, no ha renunciado, pero apoya a otro candidato.

A mí me huele que no quiere devolver el subsidio que le entregaron, y por eso dice yo te apoyo, pero no me saques de la papeleta porque tengo que devolver casi un millón de dólares”, expresó