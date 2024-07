Ricardo Lombana reafirma apoyo a Mulino en lo que 'sea de beneficio' para los panameños

El presidente del Movimiento Otro Camino (MOCA), Ricardo Lombana, llegó a la Asamblea Nacional para asistir a la elección de la nueva junta directiva de este Órgano Legislativo.

Lombana, entre los temas que tocó, mencionó que el procurador general de la Nación, Javier Caraballo, debía dar explicaciones con respecto a las destituciones que se dieron el pasado viernes en el Ministerio Público.

Por otro lado, con respecto al tema de los migrantes, aseveró que no se debe enviar a nadie a un país de origen donde haya circunstancias que pongan en riesgo su integridad y el ejercicio de sus derechos.

"Tenemos que garantizarles sus derechos en Panamá y respetar la legalidad, no se puede entrar a Panamá ilegalmente pero tenemos que crear procesos para que los que van en tránsito sigan hacia Estados Unidos y los que trabajan, generan impuestos, están dispuestos a contribuir a la economía panameña no veo por qué no los podamos aceptar en Panamá" puntualizó.

Al ser cuestionado sobre su proceso de oposición que lleva mencionando desde los comicios del pasado 5 de mayo, Lombana destacó que su oposición es estar por Panamá y afirmó su respaldo al presidente José Raúl Mulino.

Todo lo que José Raúl Mulino y el gobierno de José Raúl Mulino, a partir de hoy, presidente de la República, haga con beneficio del pueblo panameño contará con el total respaldo de Ricardo Lombana y el Movimiento Otro Camino.

Asimismo, destacó que cuando se hagan cosas que no cumplan con los intereses del pueblo panameño, estarán pendientes para advertirles y proponer soluciones.

De acuerdo al tema de Marylin Vallarino, gobernadora de Panamá Oeste, Lombana manifestó que no le corresponde hablar nada, pues Panamá Oeste le está hablando al presidente electo, José Raúl Mulino, para que preste más atención.

"Mi único mensaje en este momento, no sería un mensaje de Ricardo Lombana a Mulino, sino señor Mulino, escuche al pueblo, el pueblo de Panamá Oeste no está conforme, como no estará conforme con otras decisiones que se den en su momento" reiteró.

Destacó que hay que escuchar a la población y orientarse por lo que los panameños le van diciendo al presidente de la República.