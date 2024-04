Ricardo Lombana, el modelo Bukele 'no autoritario' y los señalamientos contra Benicio Robinson

El candidato a la presidencia por el Movimiento Otro Camino (MOCA), Ricardo Lombana, aseguró en El Paredón de ‘Si Fuera Presidente’, que su autocomparación con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele es por convicción, asegurando que su discurso precede al mandato de Bukele, ya que, desde hace 7 años ha estado luchando contra la corrupción y haciendo recortes.

No obstante, manifiesta que el ‘modelo Bukele’, que se lo ha solicitado la población durante sus caminatas, está ligado al tema de seguridad, pero, no sería autoritario, ya que, cree en la separación de poderes, por lo que hará una consulta popular para el tema de la constituyente.

Recalcó que, una cosa es ser oposición política y otra es que “Benicio Robinson venga a decirme que le tengo que mantener sus concesiones. Si yo presento las evidencias para que lo metan preso, ¿eso es ser autoritario?”.

Lombana continuó hablando de Robinson, señalando que debería estar “preso y rindiendo cuentas a la justicia”, así como su homólogo Raúl Pineda, afirmando que se han hechos ricos haciendo negocios con el Estado, por lo que solo tendría que presentar esas pruebas al Ministerio Público y el Órgano de Justicia para que hagan las investigaciones, porque él se dedicará a ser presidente.

Sobre la narcopolítica de la que se habla en el país, el candidato por MOCA dijo que él ha hecho denuncias no sobre narcopolítica porque no tiene las pruebas en papel, pero las tendrá.

Yo no estoy prometiendo, yo estoy advirtiendo lo que voy a hacer porque el país me lo pide. Esto no lo está inventando Lombana, el país me pide cárcel para los corruptos, que devuelvan lo robado”, expresó.