Rómulo Roux sobre reformas electorales: 'Esto es una maleantería', 'hacen lo que les da la gana'

El candidato presidencial por la alianza Cambio Democrático-Panameñista, Rómulo Roux, vertió sus calificaciones sobre las recién aprobadas en primer debate reformas al Código Electoral, señalando que estos “es una medida de desesperación porque saben que pueden hacer lo que les da la gana”.

“Eso es una maleantería, esos tipos son unas ratas, porque lo que están buscando ahí es beneficiarse ellos. Esto no es un juego de béisbol. Señores y señoras están haciendo lo que le da la gana adaptando el Código Electoral”, expresó

Para Roux, esta es una estrategia que busca poder controlar la Asamblea, debido a que el oficialismo está viendo que perdió la Presidencia de la República, por tanto para el presidenciable cambiar las reglas del juego a siete meses es un atentado contra el proceso y contra la democracia.

"Quieren controlar el Legislativo para desde allí arrodillar al Presidente, seguir robando y seguir mandando... en este país manda el Órgano Legislativo aquí no manda el presidente", afirmó.

Para Roux, el candidato por el gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD), José Gabriel Carrizo, dice algo para sonar bien, pero es parte del grupo de personas que están impulsando los cambios a las reformas electorales, pues "él está allí como candidato por Benicio, Pineda y le debe su candidatura al grupo de personas que están tratando de destruir la democracia panameña, mantenerse en el poder para seguir llenándose los bolsillos y seguir garantizando su impunidad".

Referente al tema de discusión en la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, de las 17 denuncias contra el presidente de la República, Laurentino Cortizo, y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, entre los que está la presidenta de ese órgano, María Eugenia López, Roux considera que esto es otra presión más del "cartel" que se ha tomado el país desde el Legislativo.

Dijo esperar y estar seguro que la Presidenta de la CSJ no se dejará presionar por ese grupo de personas que creen que desde allí pueden mandar en la Corte, al tiempo que señaló que es raro que el caso de López sea el que se discutirá cuando en la CSJ está en juego lo que pase o no con la candidatura de Martinelli y su esposa.

A mi no me importa quien corra por ese grupo (Ricardo Martinelli y Marta de Martinelli). Lo que quiero es que las reglas estén claras, sean igual para todos y que no estemos tratando de manipular el resultado de las elecciones desde ahora", reafirmó.