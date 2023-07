Sánchez Cárdenas: 'Más figuras relevantes del PRD se estarán sumando a la candidatura de Torrijos'

Ciudad de Panamá, Panamá/Más figuras relevantes del Partido Revolucionario Democrático, se podrían estar sumando a la candidatura del expresidente Martín Torrijos, por el Partido Popular, así lo prevé el exministro de Vivienda, Francisco Sánchez Cárdenas.

El también miembro de este colectivo indicó, que ayer durante el acto de ratificación de la candidatura presidencial de Torrijos, le sorprendió ver caras del PRD, de la cual no tenía la menor sospecha que estarían dando apoyo al expresidente.

“Van a venir muchos PRD hacia la candidatura de Martín Torrijos y eso no significa que será un gobierno PRD, sino que será un gobierno con los mejores, los mejores panameños no importan de qué partido sean”, añadió.

Cárdenas además manifestó, que hoy día no existen ideologías y doctrinas en los partidos políticos, puso como ejemplo, el propio partido PRD, en donde se habla de una doctrina torrijista y no se enseña en el país de qué trata esta ideología, tampoco, que se hable de una sociedad en democracia si las personas no saben si quiera que es democracia.

Por ello, la membresía de los partidos y la sociedad deben ser educadas en este sentido, para ir aumentando la cultura política del país y así ir alejando el clientelismo.

“El clientelismo es la verdadera doctrina política que practican los partidos políticos del país”, agregó.