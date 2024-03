Segundo debate presidencial | Economía juvenil, centrado en incentivar el emprendimiento e incremento de oportunidades laborales

Ciudad de Panamá, Panamá/La energía juvenil está transformando el escenario económico actual de manera profunda. Los jóvenes, reconocidos por su espíritu emprendedor y su capacidad para abrazar nuevas tecnologías y tendencias, están liderando un cambio radical en la concepción y desarrollo de negocios.

Desde proyectos sociales hasta medioambientales, están demostrando su destreza para identificar problemas y ofrecer soluciones innovadoras. La economía juvenil se distingue por su enfoque en la sostenibilidad y el impacto social. Sin embargo, también enfrenta desafíos importantes.

El acceso restringido a financiamiento, la carencia de experiencia empresarial y las barreras regulatorias pueden frenar el crecimiento de los jóvenes emprendedores. Es crucial abordar estos obstáculos para permitir que la creatividad y la innovación de la juventud prosperen plenamente, construyendo así un futuro más próspero y sostenible para todos. Por tal motivo, la economía juvenil fue uno de los temas abordados para este segundo debate presidencial, el cual se llevó a cabo en el Centro Deportivo "La Basita" en el distrito de David, provincia de Chiriquí.

¿Qué iniciativas desarrollará usted para disminuir el desempleo entre los jóvenes recién egresados de la universidad?

Rómulo Roux

Para esta pregunta, Roux señaló que entre sus propuestas se encuentra una que espera generar cerca de 500,000 empleos a nivel nacional en un lapso de cinco años mediante programas específicos dirigidos a los jóvenes. Uno de estos programas es "Mi Primer Empleo", que ofrece oportunidades de pasantías para los jóvenes mientras continúan sus estudios. Además, se ofrecerán incentivos fiscales a las empresas que contraten de manera permanente a jóvenes participantes en el programa.

Otra iniciativa es "Mi Primer Negocio", diseñada para brindar apoyo técnico y financiero a jóvenes emprendedores. A su vez, Roux propone el programa "Empower", con el objetivo de que 15.000 jóvenes puedan aprender inglés de forma anual.

Pregunta de seguimiento: ¿Qué cambio en el módulo socioeconómico debe realizar para que los jóvenes tengan más plazas de empleo?

“Debes recuperar la confianza no solo de nuestra población, sino de los inversionistas. Con esa confianza, vamos a generar las inversiones que se requieren para crear más empleo. Por eso hablo de las 500 mil plazas en áreas específicas como turismo, construcción, logística, el comercio y el agro. Necesitamos entender que los jóvenes están saliendo graduados sin las competencias que requieren el mercado laboral. Hay más de tres millones de puestos a nivel mundial que podrían estar siendo ocupadas en estos momentos por panameños, si supieran y tuvieran la capacidad de programar para esos puestos”, manifestó.

José Gabriel Carrizo

Para Carrizo, se continúa trabajando para disminuir la tasa de empleo. Indicó que, en medio de la pandemia por Covid-19, el porcentaje de desempleo era del 20% y que, según él, esta se ha reducido en un solo dígito.

De acuerdo con Carrizo, se ha restablecido la confianza en el país y una de las iniciativas prometidas es establecer fábricas de semiconductores en Panamá. Además, mencionó que se promoverán carreras que los jóvenes puedan estudiar en el extranjero, con la garantía de que al regresar tendrán la oportunidad de asegurar un empleo en estas industrias de gran relevancia.

Pregunta de seguimiento: ¿Qué metodología propondría para educar no solo profesionalmente, sino financieramente a los jóvenes que estén iniciando su vida laboral o emprendimiento?

“Los jóvenes deben estar asesorados para acceder a préstamos y entender las facilidades que vamos a brindarles a los jóvenes. Tenemos una propuesta importante que es disminuirle la tasa hipotecaria a los jóvenes para que puedan acceder a un crédito. Es decir, aumentaríamos la tasa de subsidio que estamos dando para que ese joven pueda acceder a su casa. Nuestra tarea, por medio de un Hub de oportunidades, es orientar a los jóvenes para que pueda entender cuáles son las materias o nuevas tecnologías para que no exista esa frustración”, explicó.

Martín Torrijos

En relación a esta pregunta central, el candidato Torrijos resaltó la problemática del desempleo, especialmente en jóvenes y mujeres jóvenes, donde el 20% de estas últimas se ven obligadas a permanecer en sus hogares para colaborar con las labores domésticas debido a la falta de recursos para seguir trabajando.

Resaltó que entre sus propuestas cuenta con un programa llamado "Mi Primera Chamba", diseñado para capacitar a personas recién graduadas que tienen dificultades para encontrar empleo. Este programa les brindará la oportunidad de adquirir habilidades mientras continúan estudiando y aplicar lo aprendido en la práctica.

Pregunta de seguimiento: ¿Qué mecanismo buscaría para que la juventud indígena pueda acceder a empleo de calidad y exista igualdad?

“Es duro ver la realidad de los pueblos indígenas. Se siente el abandono que hay dentro de la comunidad. Gente que pierde la esperanza y no encuentra cómo ganarse la vida. Tenemos que invertir dentro de las comarcas y el interior del país para que no todo se quede dentro de la Ciudad. Vamos a lograr que tengamos educación accesible a todos los pueblos indígenas. Tenemos que vincular lo que estudian con la necesidad del mercado. Hay una desvinculación total”, dijo el también expresidente de la República.

Maribel Gordón

La candidata Gordón dijo que dentro de sus propuestas se incluye la inversión en productividad, tecnología y biodiversidad. Asimismo, aseguró que su administración respetará la decisión de los jóvenes que se oponen a la minería.

Subrayó que, bajo su gobierno, se podrá vivir del arte y la cultura, con empleos dignos, salarios equitativos y prestaciones, en contraposición a las “Chambas” o proyectos que están siendo eliminados en América Latina.

Pregunta de seguimiento: ¿Cómo haría para evitar que los jóvenes graduados de universidad no se vean forzados a aceptar puestos de empleo que no tienen nada que ver con lo que estudiaron?

“En mi Gobierno, tus títulos tendrán validez. Ese es mi compromiso que tengo con la juventud. Veo a diario lo que ustedes pasan por estructuras de empleo que, lo que quieren, es precariedad laboral. Incorporación en la toma decisiones para que tengas esperanza. Vida digna y saludable para que tengas acceso a créditos como juventud que te permitan estudiar, vivienda y el derecho para la felicidad de todos”, expresó.

Ricardo Lombana

Para Lombana, se buscará promover el programa de aprendices. Todas las empresas que contraten jóvenes por un periodo de tres años entre 18 y 25 años recibirán un beneficio, en donde el joven ganará un salario y se inserta en la economía.

Además, gana experiencia y se convierte en sujeto de crédito y puede acceder a su primer financiamiento ya sea para su primera vivienda o emprendimiento.

Lombana expresó su deseo de que los jóvenes emprendan, por lo que crearán el fondo de apoyo no reembolsable cuando no eres sujeto de crédito y cumpliendo ciertas condiciones.

Pregunta de seguimiento: ¿Qué propones para que nosotros los jóvenes no tengamos que salir de nuestra ciudad, pueblo o provincia para poder conseguir un empleo que tenga que ver con nuestra carrera estudiado?

“Eliminar la palanca política en todo el país y que no te pidan inscribirte en un partido político para poder tener un trabajo. Además de eso, creando polos de desarrollo. Te garantizo que los jóvenes van a poder regresar, no solo a los campos, sino a sus provincias. Las oportunidades están en cada provincia, simplemente tenemos que sacar la política partidista. El turismo es la oportunidad del país”, dijo.

Melitón Arrocha

El candidato Arrocha ha propuesto la posibilidad de enlazar el sector empresarial con la juventud, además de la contribución del Gobierno para que los jóvenes encuentren su primera experiencia laboral.

Por otro lado, ha presentado el programa "Sembrando Emprendedores", el cual busca ofrecer a aquellos que no deseen trabajar para otros la oportunidad de recibir formación práctica en conjunto con el Gobierno para llevar sus ideas al mercado.

Finalmente, plantea la creación de una incubadora de ideas en colaboración con diversas entidades, con el objetivo de proporcionar un rápido apoyo a los jóvenes con ideas tecnológicas para que estas lleguen al mercado y generen riqueza.

Pregunta de seguimiento: ¿Qué medidas usted utilizará para asegurarse que beneficios como becas y auxilios económicos sean otorgados a personas que realmente lo necesitan?

“Ese tema de los auxilios económicos para los procesos de formación sin ningún tipo de regulación por parte de este Gobierno hay que acabarlo. Ha demostrado que no solo dependen del mérito, sino que la única condición que requieres para poder obtenerlo es cuán cercana eres a algún funcionario del Gobierno. Vamos a devolverle al sector educativo es la posibilidad de crecer en función de tu talento y esfuerzo y no una palanca política”, manifestó.

Zulay Rodríguez

Según Rodríguez, alrededor de 100,000 puestos de trabajo “les han quitado los migrantes irregulares que ustedes podrían ocupar”. Enfatizó que, si se ofrecieran jubilaciones dignas, los jubilados y adultos mayores del Gobierno dejarían sus cargos y se crearían al menos 50,000 empleos de manera inmediata en un período de tres meses para abordar este problema.

Rodríguez destacó la importancia de proporcionar incentivos a las empresas para contratar a jóvenes, así como a las pequeñas y medianas empresas para fomentar el espíritu emprendedor entre los jóvenes. Afirmó que "existen soluciones, lo que falta es voluntad".

Pregunta de seguimiento: ¿Qué mecanismos utilizará empleos en zonas dominadas por la delincuencia y el crimen organizado?

“La gente piensa que los jóvenes están en las pandillas porque quieren. Es por falta de oportunidades porque no encuentran empleo. Hay que crearles programas de capacitación. Si ustedes supieran inglés, encuentran empleo en el sector agro, industrial y marítimo. Hay 289 mil marinos extranjeros, que no son panameños porque no saben inglés, pero si se les enseñara de forma intensiva, encontrarían trabajo tanto aquí en Panamá y el extranjero. Tenemos que convertirnos en empresarios y darle educación financiera”, puntualizó.