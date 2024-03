Segundo debate presidencial | Combate a la corrupción ¿Qué propuso cada candidato?

David, Chiriquí/El segundo debate presidencial que tuvo la participación de 7 de los 8 candidatos a la presidencia de la República inició con el primer bloque denominado Gestión Pública y su principal tema la corrupción. El debate se realizó en el Centro Deportivo La Basita, en la David, Chiriquí.

El primero en abordar a los presidenciables fue el joven Javier Rodríguez de 29 años de la provincia de Panamá, quien hizo la pregunta global del tema corrupción.

¿Qué harían para generar la transparencia y asegurar la certeza de castigo que el país demanda?

La primera en contestar fue Maribel Gordón, candidata por libre postulación, quien dijo que es una constituyente originaria la que va a permitir recuperar el Estado.

Para la economista y catedrática es necesario acabar con la corrupción planteando una estrategia que impida la impunidad, por lo que aseguró que en su gobierno no habrá excepción de castigo para nadie, ni siquiera para las elites de cuello blanco.

En una pregunta de seguimiento Ainet Vergara de 26 años de edad y proveniente de la provincia de Panamá cuestionó a Gordón sobre

¿Cómo asegurará que en Panamá no se copien los patrones de corrupción de Venezuela, Nicaragua y Cuba?

Ante la pregunta la candidata respondió que resolverá la corrupción a partir de un proceso donde se juzgue y condene a quienes nos han robado, "porque se roban tu futuro, pero sobre todo tu esperanza. Es importante establecer la regla para acabar con corruptos y corruptores".

Aseguró que solo en el gasto social, en este país, se van más de $3 mil millones en corrupción, lo que equivale a 7 hospitales oncológicos.

Melitón Arrocha, candidato presidencial por la libre postulación y por el partido PAIS, fue el segundo en responder la pregunta central sobre corrupción. El presidenciable fue enfático en decir que su primera acción sería acabar con todas "las botellas" de la Asamblea Nacional y la descentralización paralela.

Vamos a proteger a todos los denunciantes, activistas y periodistas que se encargan de investigar la corrupción — Melitón Arrocha - Candidato presidencial por la libre postulación y por el partido PAIS

Arrocha prometió que supervisará que los funcionarios que tienen la obligación de hacerlo presenten sus declaraciones de estado patrimonial y en adición sus declaraciones de conflicto de interés, verificando de que hayan auditorías aleatorias.

Asimismo propuso revisar toda la normativa en materia de corrupción, para garantizar que exista imprescriptibilidad de la pena y del delito.

En seguimiento Yolanda Fuentes de 29 años de edad y procedente de Bocas del Toro consultó a Arrocha lo siguiente:

¿Qué practicas de corrupción a visto en su participación gubernamental y qué haría para eliminarlas?

En su oportunidad el candidato respondió que predica con su ejemplo y no con el de los demás que han formado parte de los múltiples gobiernos que ha participado. Reconoció a ver sido testigo, que efectivamente a habido, no solo delitos de corrupción sino impunidad, con lo cual replanteó la certeza del castigo y fortalecer las instituciones de justicia de manera tal que tengan el presupuesto requerido del 2% de los ingresos corrientes destinados al Órgano Judicial.

Adicional se comprometió con realizar un nombramiento transparente, con gente honesta e idónea para que le sirvan bien al país y a la justicia.

Ricardo Lombana, candidato presidencial por el Movimiento Otro Camino (MOCA), también se inclinó por la idea de una asamblea constituyente que convocaría para cambiar las normas que han protegido a los corruptos por todos estos años.

Consideró que solo a través de la constituyente se podrá eliminar estos aspectos:

Fuero penal electoral

Privilegios a los que ha renunciado

Sacar a Panamá del Parlamento Centroamericano (Parlacen)

Eliminar o reducir drásticamente el subsidio millonario de los partidos políticos

Reducir el presupuesto y tamaño de la Asamblea y hacer muchos cambios más.

Lombana anexó que aspira a convertir la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información en una Agencia Nacional de Investigación de casos de corrupción.

En el caso de la Unidad de Análisis Financieros, que ahora está bajo el paraguas de la presidencia, será sacada de allí por él, para que tenga la autonomía de cortarle los movimientos de dinero a los corruptos. En cuanto a la Ley de Extinción de Dominio, que aún no se aprobada, será avalada en su gobierno con el fin de que los corruptos tengan que devolver todo lo robado.

Lombana fue repreguntado por Elian Flavil de 22 años y procedente de la provincia de Darién, quien le preguntó lo siguiente.

¿Cómo acabará con la impunidad sin menoscabar la separación de poderes?

En su respuesta Lombana recalcó que es un demócrata y respeta la separación de poderes y para comprobarlo iniciará su gobierno con una consulta popular qué puede ser más democrático que una consulta constituyente? se preguntó.

Estamos presentando candidatos para el Legislativo precisamente para que la Asamblea de Moca y de los independientes logre una mayoría, Candidatos que lleguen a sus cargos sin compromisos, con chequeras, corruptos o con narcopolíticos

Lombana dijo que no necesitará intervenir en los demás órganos del Estado para tener certeza del castigo en Panamá. "Necesitamos fortalecer la justicia y tener gobernantes que no le hayan vendido su alma al diablo antes de llegar al gobierno, es decir que no tengan pacto con la delincuencia", sostuvo.

A Lombana le siguió la candidata por la vía independiente, Zulay Rodríguez, quien propuso eliminar la corrupción con estados financieros, constituyente originaria, pidiendo cuentas, devolviendo lo robado, cambiar la Corte Suprema de Justicia y los Órganos Legislativo y Ejecutivo.

Afirmó que la gente que esté en su gobierno lo hará por meritocracia y no por donantes de campaña, ni familiares allegados al gobierno.

Ana Sofía Gonzáles de 19 años y oriunda de la provincia de Herrera, hizo la pregunta de seguimiento a la diputada, a quien le cuestionó lo siguiente:

¿Qué estrategia utilizaría para reducir la corrupción y el tráfico de influencias en la Asamblea Nacional?

Rodríguez arremetió en su respuesta diciendo que para barrer "la porquería de Comisión de Presupuesto", es necesaria la constituyente originaria. Para la diputada la medida sacará y barrerá a los corruptos.

En su oportunidad, el candidato presidencial por el oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), José Gabriel Carrizo,, respondiendo a la pregunta central que el combate contra la corrupción se hace con la verdad y el fortalecimiento de la justicia, columna vertebral de la democracia

Aseguró que seguirá el mismo camino del actual gobierno del presidente de la República, Laurentino Cortizo, que se ha separado de las prácticas de los gobiernos anteriores que actuaron con corrupción con grandes sobreprecios y utilizaron su influencia para señalar con el dedo a quien investigaban y a quien no.

Carrizo apuesta a digitalizar los procesos para evitar la discrecionalidad del funcionario público y a modificar los vacíos de los tres órganos del Estado mediante dos asambleas, para crear mayores oportunidades de empleo.

Al candidato del PRD, lo abordó Ricardo González de 29 años de edad, procedente de la provincia de Chiriquí, quien le realizó la siguiente interrogante:

¿Qué cambios haría en la lucha contra la corrupción a nivel estatal?

En ese marco, Carrizo indicó que lo que busca es mayores oportunidades para los jóvenes y lograr que les vaya bien, consigan un trabajo y tengan capacidad de educarse. Ahondó en que la experiencia le ha enseñado a respetar y no vulnerar con palabras politiqueras la doble moral.

Por su parte el candidato por la alianza de los partidos Panameñista y Cambio Democrático, Rómulo Roux, y sostuvo que la corrupción se está robando el futuro de los jóvenes y la capacidad de atraer las inversiones que se necesitan para generar más de 500 mil empleos.

En los primeros 30 días de su mandato, Roux iniciará un proceso enrumbado a la asamblea constituyente, para desmantelar el sistema político que blinda la impunidad. También propone disminuir el tamaño de la Asamblea y eliminar los privilegios de la clase política.

Aboga por un gobierno abierto, transparente, digitalizado y con la participación de la sociedad civil, para así devolver el futuro a los jóvenes.

A Roux lo cuestionó Cesar Pérez, joven de 29 años, procedente de la provincia de Darién.

¿Qué mecanismos de monitoreo desarrollará para el manejo de fondos y reducir la corrupción en las instituciones del Estado?

Roux insistió en desmantelar el sistema actual, adoptando una serie de medidas que vienen del pacto contra la corrupción, obligará a otros funcionarios del gobierno a presentar su declaración de bienes patrimoniales.

El último en intervenir fue el candidato por el Partido Popular, Martín Torrijos, y planteó que toda empresa que haya caído en actos de corrupción quedará descalificada, automáticamente, para seguir contratando con el Estado, al mismo tiempo aprobará la Ley de Extinción de Dominio, para que cualquier dinero producto del lavado regrese al Estado.

Al exmandatario lo cuestionó Nicole Bernal de 21 años y procedente de Chiriquí, y le preguntó ¿Qué sistema de distribución establecerá para que las instituciones de salud distribuyan los medicamentos?

Ante ello, Torrijos que las ineficiencias en muchas áreas del Estado son maneras de corrupción y uno de esos temas son los medicamentos, por lo que creará una institución para la compra general de medicamentos, para garantizar que compremos a buenos precios. Se creará una ofician que audite lo que declaran los funcionarios públicos.