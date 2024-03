Debate | Esto es lo que debes saber del segundo encuentro de candidatos presidenciales esta noche

David, Chiriquí/A las 7:30 p.m. de este miércoles 13 de marzo, se realizará el segundo debate presidencial , cuyo enfoque principal son problemáticas que afectan a los jóvenes, sin embargo, los candidatos serán cuestionados por diferentes temas y se espera que atiendan con propuestas y soluciones cada una de las preguntas.

Los temas principales de discusión serán la corrupción, la descentralización, la economía juvenil y la preparación competitiva, serán dos bloques de desarrollo y cada uno tendrá dos segmentos.

El primer bloque denominado Gestión Pública, se dividirá en los temas corrupción y descentralización y el segundo bloque sobre Sostenibilidad se dará el desarrollo de la economía juvenil y preparación competitiva.

“Town hall meeting” es la metodología que se designó para este segundo debate, es decir, con público participativo. Se espera que siete de los ocho candidatos estarán rodeados de 60 jóvenes de todo el país, los cuales harán preguntas a los candidatos y podrán intervenir o cuestionar a cada uno de ellos.

Hasta el momento, se espera que los candidatos Zulay Rodríguez, Maribel Gordón, Melitón Arrocha, José Gabriel Carrizo, Rómulo Roux, Martín Torrijos y Ricardo Lombana, asistan al segundo debate. Por su parte, José Raúl Mulino confirmó a TVN Noticias que no se presentará porque “no fue invitado” al encuentro.

El debate, se desarrollará en el Centro Deportivo La Basita, ubicado en el distrito de David, en la provincia de Chiriquí y según se explicó por parte de los organizadores, los candidatos solo podrán ingresar con dos personas que ellos consideren como sus compañeros estratégicos en este encuentro.

Según cifras oficiales del padrón electoral, la población joven (18-35 años), supera el millón de electores, y en estas elecciones, este grupo jugará un rol muy importante para definir quiénes serán las próximas autoridades que gobernarán en el quinquenio 2024-2029.

Previo al debate, TVN Noticias digital tendrá una transmisión exclusiva a través de YouTube con voceros jóvenes de las diferentes campañas y candidaturas de la libre postulación, quienes hablarán de las principales expectativas y de la preparación de cada uno de sus candidatos para enfrentar este segundo debate, podrá sintonizar la transmisión a partir de las 6:00 p.m. o seguir la cobertura del debate a través de las redes sociales.

El debate fue organizado por el Tribunal Electoral en colaboración con la Asociación Panameña de Debate (Aspade).

Es importante tener en cuenta que, los jóvenes que fueron escogidos para participar de este debate, pasaron por un proceso de reclutamiento en donde se comprobó que no tienen afiliaciones políticas, no son funcionarios, no tienen afiliaciones familiares con políticos, entre otros factores claves para que puedan hacer preguntas objetivas sobre las propuestas que esperan los jóvenes de los próximos gobernantes.

En materia de seguridad y para evitar que se den confrontaciones como las ocurridas en el primer debate presidencial, en donde parte del equipo periodístico de TVN Noticias salió lastimado por confrontaciones con grupos de simpatizantes de la profesora Gordón, el Tribunal Electoral tomó una serie de previsiones y solo se estará permitiendo el ingreso de personal autorizado imprescindible para el desarrollo del evento.