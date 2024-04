Si fuera presidente | Ricardo Lombana en El Desafío: No se puede privatizar ni la salud, ni la educación

Ciudad de Panamá/En el tercer episodio de "Si Fuera Presidente", el candidato presidencial del Movimiento Otro Camino, Ricardo Lombana, participó en "El Desafío", poniendo a prueba su agilidad mental.

En este desafío, Lombana dispuso únicamente de dos minutos para responder de manera casi inmediata lo primero que se le vino a la mente y sin cabida para evasivas. En total, Lombana respondió a 27 preguntas que le fueron formuladas, mismas que puede ver a continuación.

Tamal o arroz con pollo

Respuesta: Tamal

Entre ministro consejero cónsul

Respuesta: Cónsul

Proyecto criollo

Respuesta: Sátira política

Zulay Rodríguez es

Respuesta: Unjum... nada que comentar

Castalia (y no la de TVN) es en su vida

Respuesta: Música

Matrimonio igualitario o unión civil

Respuesta: Ninguna de las dos

Independientes

Respuesta: Soy independiente

Gabriel Silva, Juan Diego Vásquez o Edison Broce

Respuesta: Los tres, la nueva generación política

En una palabra la Asamblea

Respuesta: Corrupción

Encuestas

Respuesta: Manipuladas

¿Mulino no va a los debates por?

Respuesta: porque tiene miedo, no tiene sustento

Libre postulación o partidos políticos

Respuesta: Ambas pueden sobrevivir

¿A quién le gustaría ponchar en este torneo electoral?

Respuesta: A Mulino

Sino es en la segunda la tercera sería la vencida

Respuesta: No

Nayib Armando Bukele

Respuesta: Ha dado el ejemplo de que cumple lo que dijo en campaña

Privatizaciones

Respuesta: No se puede privatizar ni la salud, ni la educación y mucho menos el agua

En una pablara Nito Cortizo

Respuesta: Ausente

Soda Estero, Fabulosos, Los Fabulosos Cadillacs o Enanitos Verdes

Respuesta: Rock and roll

Martinelli en una palabra

Respuesta: Corrupción

Reservó cargos, se enojaron con usted ¿Sí o no?

Respuesta: Quién reservó cargos... Ah si es parte de lo que tenemos que hacer, reservamos cargos para poder hacer un acuerdo con la Coalición Vamos, algunos se enojaron claro que si.

Tres cosas que se llevaría a la Presidencia en su mochila

Respuesta: La bandera panameña, la bandera de Bocas del Toro y una toalla naranja que me regaló una niña en Veraguas

¿El hacha para qué?

Respuesta: El hacha para cortar de raíz los gastos y la corrupción

De izquierda o derecha

Respuesta: Derecha

Tamal o arroz con pollo

Respuesta: Tamal

Diploma

Respuesta: JeJe… Me recuerda a Torrijos y sus mentiras

Narcopolítica

Respuesta: Hay que sacarla de la Asamblea

Mocachino

Respuesta: Michael Chen

Si le falta un voto en la Asamblea a quién se lo pediría a Benicio Robinson o a Raúl Pineda

Respuesta: Los dos van a estar presos

Sobre el cuestionario de 27 preguntas al que fue sometido Lombana respondió haberse sentido bien. Respecto a lo de la anécdota del hacha dijo que en los recorridos que hizo por el país un activista de MOCA le regaló un hacha y así iba con el hacha por allí. En total, le regalaron 12 hachas en las diversas comunidades a las que fue. No obstante, la Policía lo regañó, porque le dijeron que no podía andar con un arma por allí y ahora tiene su colección guardada.

Aclaró que no bajo a ningún candidato a diputado, pero indicó que "hubo tres que no pasaron el filtro del comité de ética de Moca y no llegaron a ser candidatos, es muy distinto".

Nosotros no bajamos a ningún candidato que me digan uno. Hubo un acuerdo con la Coalición Vamos y los independientes, esto no se trata de una persona, se trata de ver como unimos a todos los panameños que queremos rescatar Panamá, era necesario. — Ricardo Lombana - candidato presidencial de Moca

Sobre lo supuesta manipulación que han experimentado las encuetas durante esta contienda, según su percepción. Lombana manifestó que ha sabido que va de segundo, porque MOCA ha hecho encuestas serias, mientras las redes sociales grandes han hecho encuestas cerradas donde no se puede votar.

Sin embargo, en todas las encuestas y simulacros que se están haciendo en las oficinas y en todo el país, dijo estar marcando o de primero o de segundo y los otros están bastante atrás.