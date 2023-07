Torrijos reconoce que Panamá enfrenta circunstancias más duras que cuando gobernó en 2004

Ciudad de Panamá, Panamá/Previo al inicio del Congreso Nacional Extraordinario del Partido Popular, el expresidente Martín Torrijos, que será ratificado como candidato presidencial de este colectivo, habló de varios temas importantes para el país, desde su residencia en Ancón, ciudad de Panamá.

Torrijos vuelve a la política, pero ahora desde afuera del Partido Revolucionario Democrático (PRD), que fundó su padre el general Omar Torrijos Herrera.

Cambios en el escenario político

En cuanto a los cambios de este nuevo escenario político, Torrijos recalcó que toda su vida política la hizo en el PRD, pero actualmente no puede ser con este colectivo debido a las circunstancias a las que lo han llevado sus dirigentes.

Ahora de vuelta al PP, agregó que es una campaña diferente, una nueva oportunidad que se siente liviana y no está cargando con el peso de una estructura que no ayuda en nada al país, en alusión al PRD.

“Nosotros llegamos nuevamente a una oportunidad con el Partido Popular para definir el futuro”, recalcó.

Alega que tras haber estado ya en un gobierno es una ventaja y tener la oportunidad de intentarlo, hace la diferencia porque sabe a qué llega, qué circunstancias tiene el país y lo conocen.

“Hay circunstancias más duras en el país de las que existían en el 2004, lo que hay es retos”, aseveró.

Sostuvo que darán un salto en el país y está convencido que en esta nueva época puede hacer la diferencia.

“Queremos un gobierno de transparencia”

Sobre la corrupción, dijo que no puede haber gobiernos opacos. “Nosotros si queremos hacer un gobierno de transparencia, tiene que haber nuevas reglas del juego en donde todos los panameños estemos convencidos de que el que comete un error la va a pagar”.

“Siento que no ha habido voluntad”, reiteró Torrijos.

Sobre el tema de Ramón Ashby, que es amigo, Torrijos dijo que él sabe diferenciar lo personal de lo que es la ley y que el concejal no está vinculado a la campaña.

Ashby fue sentenciado a 5 años (60 meses) de prisión por el delito de peculado.

“Lo que me afectaría es que ahora yo dijera que no lo conozco… todo el que me conoce sabe que eso no va a influenciar, yo no llegue aquí para robar”, indicó

En cuanto al contrato de la minera reiteró que no está de acuerdo porque lesiona la soberanía y hay cláusulas que dejan a merced de la contabilidad de la compañía y que deben ser mejoradas porque no se garantizan los mejores intereses del país.

Con respecto al narcotráfico y su penetración en la política y otros sectores, Torrijos dijo que es una realidad que se debe enfrentar, no ocultarlo.

Designación de Varela por corrupción

Torrijos también respondió a las preguntas por el señalamiento del Departamento de Estado de Estados Unidos al expresidente Juan Carlos Varela por corrupción, de la misma forma que al expresidente Ricardo Martinelli.

"Nadie está por encima de la ley, si un expresidente ha cometido un delito, tiene señalamiento debe ser investigado. A mi me investigaron y no encontraron motivo alguno para llegar un juicio, no me alegra, es triste que el país se conozca por estos casos", manifestó.

Cambios a la educación

Prometió realizar cambios a la educación panameña para que los estudiantes tengan mejores oportunidades y que los ciudadanos de escasos recursos puedan seguir estudiando en la universidad.

Descentralización

Sobre los recursos de la descentralización, el expresidente indicó que hay que acabar con el sistema clientelista y la corrupción, porque es un sistema que bien manejado sirve mucho a la comunidad.

Caja de Seguro Social

Torrijos fue claro en decir que todo el servicio de salud del país está enfermo y tiene que cambiar. "Nosotros tenemos que tener centro de salud y policlínicas abiertas las 24 horas".

Aclaró que en el tema de los medicamentos, debe corregirse el desabastecimiento porque es necesario que haya voluntad para lograr un sistema de salud más humano.

¿Quiénes lo acompañarán?

Dijo que se hará acompañar por los que quieren trabajar por el país, sean de partidos políticos o no.

Mensaje a la Selección Nacional

Además tuvo palabras para la selección nacional que juega hoy en la final de Copa Oro. "Hoy vamos a ganar, hoy es el día de ganadores".