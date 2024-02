Zulay Rodríguez: 'Mi alianza natural es con Ricardo Martinelli, no es con Mulino'

Ciudad de Panamá, Panamá/La candidata a presidenta por libre postulación y a la Alcaldía de San Miguelito, Zulay Rodríguez fue tajante este sábado 3 de febrero, al indicar que no apoyaría a José Raúl Mulino, en caso de que resulte ser el candidato presidencial por Realizando Metas, tras la condena que debe cumplir el expresidente Ricardo Martinelli.

Mulino es actualmente compañero de fórmula de Martinelli.

“Me cae bien, no me ha hecho nada, no se ha metido conmigo, pero mi alianza natural era, o es, con Ricardo Martinelli, depende de las circunstancias… Pero mi alianza no es con Mulino”, recalcó.

Insistió que no le daría su apoyo a Mulino, porque es con Ricardo Martinelli en el distrito de San Miguelito, como candidata a alcaldesa.

Este sábado 3 de febrero, comienza la contienda electoral en Panamá, y los candidatos han salido a buscar los votos en todo el país.

Zulay Rodríguez es candidata presidencial por libre postulación y también aspira a la Alcaldía de San Miguelito, hoy ha lanzado su campaña.

Ayer, se informó que la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por las magistradas Ariadne Maribel García Angulo (ponente), María Eugenia López Arias y Maribel Cornejo Batista, no admitió el recurso de Casación del expresidente de la República, Ricardo Martinelli, y de otros cuatro ciudadanos, en el caso New Business.

Esta situación pone un alto a la carrera de Martinelli para volver a la Presidencia de la República.

El Tribunal Electoral se refirió la noche del 2 de febrero al proceso de inhabilitación de Ricardo Martinelli, como candidato a la presidencia de la República, para las elecciones del próximo 5 de mayo.

“Ante la creciente desinformación relacionada con la candidatura de Ricardo Martinelli al cargo de presidente de la República, el Tribunal Electoral aclara que una vez concluidos todos los trámites legales llevados adelante por el Órgano Judicial, les corresponderá a los fiscales administrativos electorales solicitar la inhabilitación de la candidatura conforme lo establece el numeral 9 del artículo 620 del Código Electoral”, señaló el Tribunal Electoral en comunicado.