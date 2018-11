Precandidato Lombana acusa al Tribunal Electoral de falta de transparencia

Además del comunicado el precandidato Lombana se presentó el martes 27 en la sede del Tribunal Electoral donde se reunió con los magistrados de esta institución para expresar su inconformidad con los resultados publicados recientemente por la Dirección Nacional de Organización Electoral que colocan al precandidato Marco Ameglio en el tercer lugar, relegando a Lombana al cuarto.

En su intervención ante los medios de comunicación el precandidato declaró que no se han actualizado las cifras, sino que “se ha dado una manipulación en un cuadro circulado por medios y que no aparece en la página oficial de TE”. Con esto se refiere a su reclamo de que cerca de 20 mil firmas presentadas al Tribunal Electoral por su equipo de camapaña, aún no han sido validadas a pesar de haberlas presentado hace varias semanas.

Por otra parte, Lombana señaló que en un nuevo decreto “se han cambiado las reglas de depuración de firmas a solo 40 días de finalización del proceso, dándole así, ventaja a los candidatos recién inscritos”.

En la visita al Tribunal Electoral también participó el exmagistrado de esa institución Guillermo Márquez Amado, quien expresó a los medios su preocupación ante esta confusa situación.