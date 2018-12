Martinelli sugiere a Arias, Muñoz y Mulino como vicepresidentes de Roux

En una carta manuscrita el expresidente Ricardo Martinelli expresó su agradecimiento a Rómulo Roux, candidato a la presidencia de Cambio Democrático para la próximas elecciones del 2019 por haberlo considerado para acompañarlo en la nómina presidencial como su vicepresidente.

En la misiva menciona como mejores opciones para la vicepresidencia a José Raúl Mulino, José Muñoz e incluso José Domingo Arias. Reitera su intención de participar como candidato a la Alcadía de Panamá y como Diputado del circuito 8-8.

Termina la misma reiterando “gracias Rómulo y sé que serás presidente”.

Reacción de Rómulo Roux

Por otra parte, sobre la nota supuestamente enviada por el expresidente Ricardo Martinelli, desde El Renacer, el candidato presidencial Rómulo Roux expresó que,

“me parece muy positivo que el expresidente Martinelli reitere su apoyo a mi candidatura presidencial, y respeto su decisión de no aspirar a una vicepresidencia. Yo tomaré la decisión de quién me acompañará en la nómina como vicepresidente o vicepresidenta cuando llegue el momento, siempre pensando en los mejores intereses del pueblo panameño.

Tengo 5 años caminando el país. Escuchando a los panameños hablarme de sus vidas. En estos años he visto cómo miles de familias han perdido lo que con tanto esfuerzo construimos para ellos en el gobierno del cambio. Han perdido empleos, seguridad y la alegría que da la tranquilidad de una mesa llena de comida.

En mis recorridos por todo el país, los panameños me hablan de empleo, de economía, de seguridad, de agua potable y de muchas cosas que afectan su diario vivir. Jamás me han hablado de política ni de alianzas y mucho menos de fórmulas presidenciales, pues no resuelven un solo problema del pueblo.

Cuando visito al expresidente Ricardo Martinelli en su injusto encierro, coincidimos de que Cambio Democrático es el único partido que puede devolverle a los panameños lo que perdieron con este gobierno, sin los errores del pasado.

En febrero escogeré a mi compañero o compañera de fórmula. Me alegra saber que cuento con su apoyo y espero contar con el apoyo de todos los panameños. Juntos vamos a despertar Panamá otra vez".