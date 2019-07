Primer discurso de Cortizo, conoce las prioridades y acciones próximas del nuevo gobierno

Relacionados Proclaman a Laurentino Cortizo como presidente de Panamá

Cortizo adelantó que presentarán en julio propuestas de reformas constitucionales y reformas a la ley de Contrataciones Públicas. También aseguró que se gestionará el financiamiento de pagos atrasados de proveedores y contratistas.

Además, anunció que se extenderá la cobertura del interés preferencial a viviendas que tengan un precio de hasta 180 mil dólares.

El mandatario aseguró que implementará una estrategia de Austeridad con Eficiencia, reduciendo en 50% los viajes y viáticos al exterior. Señaló que han detectado un desbalance en la información financiera estatal y que una vez conozcan los detalles, anunciarán las medidas económicas que se implementarán.

El presidente prometió garantizar la compra de la producción de leche nacional. Detalló que ProInvex será reformada y llevada bajo el manto del Ministerio de Relaciones Exteriores con el nombre de Pro Panamá. También establecerá un Banco de Oportunidades enfocado en apoyar a emprendedores.

Adelantó que se propondrá una ley de leasing inmobiliario para facilitar la adquisición de viviendas a jóvenes y que presentarán un plan de reactivación de la construcción, así como una propuesta de ley sobre alianzas público-privadas.

Se creará también una entidad para sacar a Panamá de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y fortalecer a Panamá como centro logístico y financiero.

Un tema recurrente fue atender los problemas de desigualdad. "El país de la bonanza no puede esconder el país de la miseria". Apuntó que la deuda se ha triplicado en los últimos años, sin que se resuelvan problemas claves del país.

Cortizo se refirió también a la corrupción y a la justicia. "Los intereses del país siempre están por delante, ningún interés individual, político o económica estará por encima del interés nacional", manifestó. "No me eligieron fiscal o contralor. Se deben a la Patria y a su conciencia, no a presiones políticas, económicas o a mí", acotó.

Hizo un llamado a la unidad y finalizó declarando que "no es como llegué a la Presidencia, es cómo voy a salir".