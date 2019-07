Lombana velará desde la oposición que el gobierno cumpla con 'su agenda'

Relacionados Las frases de Cortizo en su primer discurso como presidente de la República

Lombana felicitó a Laurentino Cortizo, presidente de la República y dijo que hubo cosas positivas en su discurso. “Fue bueno, positivo, esperanzador, conciliador, con algunas medidas y anuncios importantes”.

Sin embargo, manifestó su preocupación ya que el tono de esperanza contrasta con lo sucedido en el Órgano Legislativo.

“ Cómo conciliar las buenas intenciones con un Legislativo que mantiene las mismas prácticas y algunas caras no renovadas que regresan”, sostuvo.

Además, reiteró que es preocupante también que no se cuente con la información completa de las finanzas públicas, lo que despierta expectativa, en la medida que pareciera que el plan de reactivación de la economía estuviese condicionado a esa información.

Aplaudió las medidas como la extensión del interés preferencial y la reducción de los viajes. Pero dejó claro que la austeridad no solo es reducir los viajes, sino también la abultada planilla estatal. “ Eso no estuvo en el discurso”.

Para Lombana, la ciudadanía mostró su molestia, más allá de las tardanzas y temas de protocolo en la Asamblea Nacional. Espera que los diputados cumplan con su rol y “se dejen de gastar los recursos”.

Lamentó que entre la directiva se haya elegido a personas con cuentas pendientes, que fueron rechazadas por la ciudadanía en las urnas, pero regresan para ocupar cargos por cinco años.

Esto último, sobre la escogencia de Quibián Panay y Dana Castañeda como secretario y subsecretaria de la Asamblea.

Argumentó que no es enfocarse en fomentar odios y persecución, pero la situación no se puede borrar y hacer cuenta nueva, porque hay millones que se fueron en partidas y no se rindió cuenta.

Lombana también destacó la necesidad de las reformas a la Ley de Contrataciones Públicas y la función que cumplen los diputados independientes, de la que espera sean firmes y no se dejen doblegar.

Mientras, sigue evaluando y reuniéndose con las personas que depositaron su confianza en el Movimiento Otro Camino Panamá, por lo que seguirán creciendo en su rol político de oposición constructiva.