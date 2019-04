Dos candidatos a la Alcaldía de Panamá exponen las propuestas para su administración

Para la Alcaldía de Panamá, hay un total de 5 candidatos, todos varones, donde las mujeres que aspiran, lo hacen para el cargo de la vicealcaldía.

José Luis Fábrega del Partido Revolucionario Democrático (PRD); Adolfo Valderrama candidato del Partido Panameñismo; Ricardo Martinelli del partido Cambio Democrático (FAD); Diogenes Sánchez candidato del Frente Amplio por la Democracia (FAD); y Raúl Rodríguez, quien aspira a la alcaldía por la vía de la libre postulación.

Al debate organizado por TVN Noticias, solo acudieron Valderrama y Rodríguez, a pesar de que se les extendió la invitación a todos. Los candidatos Fábrega y Sergio Gálvez, quien es el compañero de nómina de Martinelli, rechazaron la invitación.

El candidato del FAD no pude llegar por un incidente de último momento, pero sí había confirmado su participación.

El primer tema que se trató fue el relacionado con los espacios públicos y las obras municipales, que han recibido muchos cuestionamientos en la actual administración, sobre todo de si la alcaldía tiene la capacidad que se requiere para administrar y ejecutar ese tipo de obras.

Rodríguez, candidato por la libre postulación detalla que su plan cuenta con 48 propuestas específicas y sobre la realidad de los espacios públicos en la ciudad, sostiene que están fragmentados, y eso se ve claramente con los sectores de Paitilla y Boca la Caja, donde no existe integración social.

Por otra parte, se ha comprometido a la construcción de 9 bibliotecas de primer mundo, similares a las del Parque Omar y mejorar las que ya existen en los diferentes corregimientos, ya que a su juicio se encuentran en “pésimo estado”.

Dice que todos los proyectos que están en su plan de gobierno se enfocan en los 26 corregimientos del distrito y no solo se concentrarán en la zona metropolitana.

Por su parte, Valderrama, inició diciendo que sus propuestas no son vacías “ como esas sillas que se encuentran hoy” [se refiere a las de Fábrega y Gálvez], lo que a su juicio demuestra que no les interesa y no tienen un plan para la ciudad de Panamá.

Ponderó el hecho de que el actual alcalde ha ejecutado el proyecto de manera responsable y en ese sentido, su administración continuaría con ese proceso, aseguró Valderrama.

Sostuvo que han hecho consultas en los 26 corregimientos para saber con claridad cuáles son las obras que se tienen que desarrollar.

Mercados Municipales, farmacias municipales, teleférico, dos mega parques, casas para los adultos mayores, casas de la segunda oportunidad para las personas que se encuentran inmersas en el mundo de las drogas y nuevos espacios verdes son parte de los planes que pondría en marcha Valderrama.

En cuanto al Casco Antiguo, Valderrama ha planteado que se tienen que hacer dos cosas puntuales, convertirlo en vía peatonal los fines de semana y lograr que las entidades del Estado busquen otro sitio para que el Casco Antiguo tenga una mayor proyección turística.

Seguridad ciudadana

Sobre el tema, Valderrama dijo que el legado para los próximos cinco años será una ciudad segura y para ello tienen contemplado todo un plan donde se iniciará colocando 200 nuevas cámaras.

Dijo que se debe aumentar la cantidad de policías municipales de 297 a 600 con mejores salarios o crear un convenio con la Policía Nacional o con la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), para que estén mejor capacitados.

Ha planteado la creación de una línea directa donde los ciudadanos puedan llamar.

Habló del proyecto denominado “Puerta Rosa”, para la lucha y protección de las mujeres, jóvenes y niños que sufren de violencia doméstica que son los mayores incidentes que se dan en la ciudad de Panamá.

Como parte de su plan de seguridad, dice que “ acabará con la oscuridad”, mediante la instalación de luces LED en diversas zonas.

El candidato Rodríguez, apuesta por el uso de la tecnología para atacar la inseguridad, que a través de un solo click puedan denunciar y a través del uso de las cámaras de los celulares de los ciudadanos también se podrán atacar los delitos.

Manejo de desechos

Rodríguez manifestó que sobre el manejo de desechos pedirá ante el Consejo Municipal es el retorno de la responsabilidad de la recolección y manejo de la basura a la Alcaldía de Panamá para que se haga más eficiente la recolección.

El futuro de la justicia comunitaria

Una de las propuestas de Rodríguez es el reforzamiento de la justicia de paz capacitando a los ciudadanos para que sepan cuando se tiene que acudir a un juez de paz o cuando deben ir ante otra entidad.

Habló de centro de mediación comunitaria y de campañas educativas en todos los barrios de los corregimientos del distrito de Panamá.

Valderrama sostiene que los jueces de paz representan la etapa moderna del Sistema Penal Acusatorio y recalca que se ha avanzado en el tema, ya que se ha sacado la política y ahora se tienen abogados de profesión viendo cada proceso.

Reconoce que se tiene que dotar de mejores recursos a la justicia de paz y hacer modificaciones a la norma.

Mercados en la ciudad

Rodríguez consideró como una mala decisión el cierre del Mercado de Abastos, y dice que va a crear cuatro mercados municipales para que la gente tenga oportunidad de comprar productos directamente al productor.

La propuesta de Valderrama es denominada “Tu Mercadito”, donde los productores puedan vender sus productos. Se desarrollarían en los 26 corregimientos, donde se establecerían espacios con el mantenimiento adecuado.

Los espacios para esos mercados serían de 3 mil metros cuadrados.