Hoy se define el futuro de CD con elecciones presidenciales

Con las elecciones primarias de CD, se inicia el calendario oficial del Tribunal Electoral (TE). Los electores que conforman la membresía del partido, tendrán en más de 1,100 mesas de votación ubicadas en poco más de 700 centros a nivel nacional. Se espera que más del 50% participe de las elecciones internas tomando en cuenta su presencia en las campañas de los candidatos.

De los 13 precandidatos que inicialmente se postularon como aspirantes a la Presidencia de la República, 8 oficializaron su campaña con diversas propuestas para ganar adeptos. Entre ellos están:

1) Rómulo Roux

2) José Raúl Mulino

3) Rodrigo Sarasqueta

4) Luis Glaize Ruiz

5) Iván Montalvo

6) Luis García

7) Jorge Luis Quirós

8) Francisco Denis Real

39 juntas de escrutinio circuitales estarán vigilantes de este primer proceso de elecciones primarias, según reveló a TVN-2.com, Emma Correa, presidenta de la Comisión de Elecciones de CD.

Correa recomendó a los precandidatos de CD y sus aliados, mantener un espíritu de competencia sana y una vez se den los resultados finales, pasar la página por la unidad del partido.

Impacto de los resultados

Estas serán las primeras elecciones internas, sin que el fundador del partido CD y expresidente de la República, Ricardo Martinelli, pueda estar presente, luego de enfrentar un proceso judicial por las intervenciones telefónicas y de comunicación, lo cual genera “mucha incertidumbre sobre los resultados”, siendo calificado por el politólogo, Harry Brown como “bueno para una elección”.

“Es interesante, porque es un partido que históricamente ha tenido un liderazgo fuerte en Ricardo Martinelli, muchos esperarían que tenga un candidato favorito y lo haga público, pero él ha preferido mantenerse sin preferencias porque es consciente que la unidad del partido es el reto”, manifestó Brown a TVN-2.com.

Ahora bien, a pesar de que existen dos candidatos que parecen ser las facciones más fuertes en este colectivo político (Rómulo Roux y José Raúl Mulino), “ninguno de los dos propone una ruptura con el pasado del partido, y es obvio porque CD para mantenerse así -como de todos los candidatos- pasa por reivindicarse con los miembros del partido”, expresó el analista político.

“Afuera puede haber gente pensando que CD debe cambiar, pero sus miembros no, y no tienen por qué atender ahora las demandas. (…) El tribunal electoral tiene un papel importante y debe garantizar el conteo de votos, y que el proceso electoral interno de los partidos sean procesos limpios y por medio de eso, como organizador y financiador, hay garantía de que no se llegará a agresiones verbales durante las elecciones”, puntualizó Brown.

Los resultados preliminares de estas primeras elecciones de CD se darán a conocer en la sede del Tribunal Electoral, con lo cual, se calientan los motores para los comicios electorales de mayo de 2019.