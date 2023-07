¡Fantástico! Árbitro panameño impondrá justicia en el NBA Summer League

Esta semana arrancó la NBA Summer League donde participan las principales promesas del baloncesto y que buscan entrar a los primeros equipos de la liga más espectacular del mundo.

En esta ocasión este torneo arropará a uno de nuestros árbitros de baloncesto, Julio Anaya Freile quien estará en tres juegos de este NBA Summer League.

Este sábado en el juego entre Indiana Pacers vs Washington Wizards, luego en el juego de mañana domingo entre New York Knicks y Brooklyn Nets y finelamente el próximo martes 11 de julio en el partido entre Portland Trail Blazers vs Charlotte Hornets.

Julio Anaya Freile, ha pitado en alrededor de 100 torneos en 35 países, participando en torneos infantiles en Panamá hasta en mundiales de la máxima categoría.

La NBA Summer League se desarrolla en Las Vegas, Nevada e inició el 7 de julio y temrinará el 17 del mismo mes y aglutina a los 30 equipos de la NBA

Conoce más sobre la NBA Summer League.

La NBA Summer League es un evento anual organizado por la National Basketball Association (NBA) que se lleva a cabo durante el verano en Estados Unidos. Es una liga de baloncesto de exhibición en la que participan equipos de la NBA, así como también equipos internacionales y jugadores novatos.

La Summer League comenzó en 2004 y se ha convertido en una plataforma importante para que los equipos evalúen a los jugadores jóvenes y novatos, y para que los jugadores demuestren sus habilidades y busquen un lugar en la NBA. El evento se lleva a cabo principalmente en Las Vegas, aunque también ha habido ediciones en otros lugares como Orlando y Salt Lake City.

Durante la Summer League, los equipos de la NBA forman equipos compuestos por jugadores novatos, jóvenes promesas y agentes libres en busca de una oportunidad. También participan equipos internacionales invitados, que suelen ser equipos de desarrollo de otros países. Los jugadores tienen la oportunidad de mostrar sus habilidades en una serie de partidos de exhibición.

La NBA Summer League ha sido una plataforma de lanzamiento para muchos jugadores destacados de la NBA. Jugadores como Damian Lillard, Blake Griffin, Kevin Durant y Stephen Curry han tenido destacadas actuaciones en la Summer League antes de convertirse en estrellas de la liga.

Además de los partidos, la Summer League también incluye otras actividades, como clínicas de baloncesto para jóvenes, eventos de caridad y oportunidades para que los fanáticos se acerquen a los jugadores y participen en actividades interactivas.