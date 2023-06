Japón se presentará sin una de sus estrellas para el Mundial de Baloncesto. ¿Quién es?

Japón será una de las sedes del Mundial de Baloncesto 2023, por lo que espera presentarse con el mejor equipo posible. Sin embargo una de sus figuras más esperadas no estará en el certamen.

El ala-pívot Rui Hachimura, de madre japonesa y padre beninés, estaba considerado entre los jugadores que representarían a la 'Tierra del Sol Naciente', pero esto será posible. Aunque el jugador ha defendido los colores del país asiático en otras ocasiones, esta vez dio un paso al costado.

La Asociación de Baloncesto de Japón (JBA) detalló en un comunicado que la decisión de Hachimura se tomó tras discutir su situación con la agencia Wasserman, que lo representa. En esas discusiones se llegó a la conclusión de que el jugador se concentre en su preparación para la temporada 2023-2024 de la NBA.

"He tomado esta decisión después de priorizar y considerar mi futura carrera en la NBA mientras me preparo para ser por primera vez agente libre después de la temporada pasada y una larga carrera en los 'playoffs'. También me concentraré en entrenar este verano para ponerme en forma para la próxima temporada", explicó el baloncestista quien deseó éxitos a la selección de Japón.

Hachimura jugó para los Washington Wizards y Los Ángeles Lakers durante la temporada 2022-2023. Con estos últimos disputó la postemporada hasta las Finales de la Conferencia Oeste en la que fueron derrotados por los ahora campeones de la NBA, Denver Nuggets.

El Mundial de Baloncesto se realizará del 25 de agosto al 10 de septiembre en Japón, Filipinas e Indonesia.