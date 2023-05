NBA: Conoce a los mejores jugadores defensivos de la temporada

La NBA anunció a los mejores quintetos defensivos de la temporada (The 2022-23 NBA All-Defensive first and second teams).

Siendo el líder en esta ocasión como mejor defensa de la temporada el jugador Jaren Jackson Jr. perteneciente a la plantilla de los Memphis Grizzlies.

Los elegidos para el primer equipo de los mejores defensas de la temporada son:

Jaren Jackson Jr. (Memphis Grizzlies), Brook Lopez (Milwaukee Bucks), Evan Mobley (Cleveland Cavaliers), Alex Caruso (Chicago Bulls) y Jrue Holiday (Milwaukee Bucks)

Por otro lado, en el segundo mejor quinteto en defensa aparecen:

Bam Adebayo (Chicago Bulls), OG Anunoby (Toronto Raptors), Dillon Brooks (Memphis Grizzlies), Draymond Green (Golden State Warriors) y Derrick White (Boston Celtics).

Jackson aparece en el primer equipo defensivo por segunda vez consecutiva. También para Lopez es la segunda vez de su carrera, aunque la primera en el mejor equipo de la temporada. Más habituado está Holiday, quinta selección en los últimos seis años.

En esta ocasión uno de los jugadores relevantes de la actual campaña Giannis Antetokounmpo recibió más votos con un total de 44 y 60 puntos, siendo excluido de esta lista siendo superado por Ban Adebayo que estaría por debajo de Giannis con un total de 40 votos y 53 puntos, quedó fuera del Segundo Equipo debido a la mecánica del voto por posiciones en pista.

Las votaciones del equipo defensivo.

Jaren Jackson: 195

Jrue Holiday: 192

Brook Lopez: 181

Evan Mobley: 132

Alex Caruso: 125

Derrick White: 99

Draymond Green: 89

O.G. Anunoby: 81

Dillon Brooks: 54

Ban Adebayo: 53