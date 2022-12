NBA: Joven promesa de los Mavericks se retiró del baloncesto, conoce la razón

El guardia Tyrell Terry anunció en sus redes sociales que se retirará del deporte citando “los momentos más oscuros de mi vida” y “la ansiedad que este deporte me ha causado”.

El joven jugador inició su carrera con los Dallas Mavericks, el equipo que lo seleccionó con la primera selección de la segunda ronda del Draft 2020. Su primer año jugó mayormente con el Memphis Hustle, el equipo afiliado de los Grizzlies en la G League, la liga de desarrollo de la NBA.

“Pensamientos intrusivos, despertarme con nauseas, y encontrarme luchando por poder respirar por la roca que se posaba sobre mi pecho que parecía pesar mas de lo que era capaz de sostener.” compartió Terry sobre las dificultades que ha sufrido.

“Esta es solo una breve descripción de la ansiedad que este deporte me ha causado, y aunque estoy agradecido por todas las puertas que me ha abierto, no puedo continuar esta lucha más por algo del cual ya no estoy enamorado.” agregó el joven jugador.

Durante su estadía en Dallas fue baja en múltiples juegos por motivos personales. En declaraciones a los medios en el momento informó que “estaba lidiando con algunos temas de salud mental, comunes en mi familia. No estaba anuente que se estaban asomando; me pegó de una manera muy seria."

En su carrera universitaria jugó con los Stanford Cardinals durante la temporada 2019-2020; promediando 14.6 puntos, 4.5 rebotes, 3.2 asistencias y 1.4 robos, disparando 44.1% desde la cancha y 40.8% de tres puntos. En dos años como profesional jugó en 13 partidos, entre Dallas Mavericks y Memphis Grizzlies.