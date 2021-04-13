Nets aplastan a Timberwolves en juego pospuesto por muerte de joven por policía

Los Brooklyn Nets vencieron este martes por un contundente 127-97 en su visita a los Minnesota Timberwolves, en un juego aplazado el lunes por la muerte del joven afroestadounidense Daunte Wright a manos de la policía.

Antes del partido, el equipo de Minneapolis (norte de Estados Unidos) pidió unos segundos de silencio en memoria del joven fallecido, de 20 años.

"El domingo, los Timberwolves tenían el corazón roto por el asesinato de Daunte Wright. Extendemos nuestros pensamientos y condolencias a los amigos y seres queridos de la familia de Daunte en estos momentos difíciles", dijo la megafonía del estadio Target Center, en Minneapolis.

Jugadores de ambos equipos, incluida la superestrella de los Nets Kevin Durant, lucieron durante el calentamiento camisetas con el lema "Con libertad y justicia para todos".

El lunes, eventos deportivos en Minneapolis fueron pospuestos en el contexto de creciente tensión y protestas por la muerte de Wright.

El joven recibió un disparo durante un control de tráfico por parte de una policía que después declaró que confundió su arma de fuego con una pistola eléctrica inmovilizadora.

Esta nueva tragedia encendió aún más la indignación nacional por las agresiones a ciudadanos afroestadounidenses por parte de la policía y coincidió con la celebración en Minneapolis del juicio por el asesinato en 2020 del también afroestadounidense George Floyd a manos de un policía blanco.

Una vez comenzado el partido, los Nets, segundos de la Conferencia Este, avasallaron desde el principio a los locales Timberwolves, últimos del Oeste, que no pudieron contar con su estrella, Karl-Anthony Towns, al cumplirse el aniversario del fallecimiento de su madre a causa del coronavirus.

Los Nets, que también tenían las bajas de James Harden (lesión) y Kyrie Irving (motivos personales), estuvieron liderados por Durant, que sumó 31 puntos, y el escolta Joe Harris, con otros 23.

Por los Timberwolves, que ya caían 73-52 al descanso, el novato Anthony Edwards terminó con 27 puntos y el base D'Angelo Russell con otros 15 desde el banquillo.