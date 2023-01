Béisbol juvenil: Estos son los juegos para hoy 20 de enero en el campeonato nacional

Panamá/Este viernes se activa el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil Copa Caja de Ahorros 2023 con partidos de alto calibre como el choque entre Panamá Este vs Panamá Oeste.

Los Potros están colocados en el séptimo puesto con un récord de 4 ganados y 7 perdidos y vienen de caer ante la novena chiricana 12 carreras por 3. Los Vaqueros de Panamá Oeste por su lado están teniendo una temporada de ensueño, colocados en el segundo lugar con foja de 9 ganados, 2 perdidos y vienen de ganarle a Chiriquí Occidente 4 carreras por 2.

En otros partidos, las novenas de Panamá Metro y Coclé jugarán en el estadio José Antonio Remón Cantera de la ciudad de Aguadulce donde los metrillos están necesitados de victorias, pero esta vez van a ante la Leña Roja, una de las novenas aspirantes al título.

Panamá Metro viene de perder ante los Indios de Veraguas 7 carreras por 2 y están en el octavo puesto empatados con Chiriquí Occidente quienes tienen marca de 4 ganados y 7 perdidos. La novena de Coclé, líderes de la tabla de posiciones con récord de 10 ganados 1 perdido, su último compromiso lo ganaron a Chiriquí 11 carreras por 7.

En otros partidos Darién se enfrentará a Colón en el estadio Nacional Rod Carew; Chiriquí vs Chiriquí Occidente en el estadio Glorias Deportivas Baruenses, Los Santos vs Herrera en el estadio Claudio Nieto y Veraguas vs Bocas del Toro en el estadio Calvin Byron.

Todos los partidos serán desde las 7:00 pm.