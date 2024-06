El Campeonato Nacional U-12 entra a la Súper Ronda, conoce el calendario completo

Panamá/El Campeonato Nacional U12, 2024, Copa Autoridad Marítima de Panamá en honor al destacado Rolando “Pincay” Contreras, entra en su etapa de Súper Ronda a partir de mañana, jueves, y la final del certamen está programada para el domingo 16 de junio.

Los tres mejores equipos de cada grupo avanzan a la “Súper Ronda” en este torneo que se ha jugado bajo los parámetros de la World Baseball & Softball Confederation (WBSC). En esta etapa, los equipos arrastran las victorias y derrotas de la ronda regular, enfrentándose solamente entre los clasificados.

Herrera y Oeste avanzan con una marca de 2-0, Coclé y Chiriquí con 1-1, y Los Santos y Metro con 0-2. Los partidos de esta nueva etapa serán entre equipos del grupo opuesto.

Calendario U12: Súper Ronda

Para la jornada de este jueves, la primera fecha de súper ronda, se miden los equipos de Oeste y Herrera en el cuadro MVP 1 desde las 9:00 a.m., a la misma hora, pero en el terreno de juegos MVP 2 lo harán los equipos de Coclé y Chiriquí y cierran a las 11:30 a.m., Metro y Los Santos en el el “field” MVP 1.

El viernes se miden Chiriquí vs Oeste en el MVP 1 a las 9:00 a.m., Metro y Herrera a las 9:00 a.m. en el “Field” 2 y cierran la jornada, Los Santos y Coclé en el MVP 1, desde las 11:30 a.m.

El sábado se cierra la Súper Ronda, jugarán desde las 9:00 a.m. los equipos de Los Santos vs Oeste desde las 9:00 a.m. en el MVP 1, Coclé y Herrera, en el MVP 2, desde las 9:00 a.m. y cierran la jornada desde las 11:30 a.m. Chiriquí y Metro.

El domingo se juegan las semifinales desde las 9:00 a.m. con el cuarto y tercer mejor clasificado, mientras que a las 12:00 medio día se jugará la final con los dos mejores clasificados de la Súper Ronda.

La Importancia de Desarrollar el Béisbol en las Categorías U12

El desarrollo del béisbol en las categorías U12 es fundamental para el crecimiento del deporte a nivel global y tiene múltiples beneficios tanto para los jóvenes jugadores como para la comunidad en general. A continuación, se destacan algunas de las principales razones por las que es crucial invertir y fomentar el béisbol en esta etapa temprana de la vida.

Formación de Habilidades Deportivas

Técnicas Básicas : Los jugadores U12 aprenden las habilidades fundamentales del béisbol, como el bateo, el lanzamiento y la defensa. Estas técnicas son la base sobre la cual se construirá su futuro desarrollo deportivo.

: Los jugadores U12 aprenden las habilidades fundamentales del béisbol, como el bateo, el lanzamiento y la defensa. Estas técnicas son la base sobre la cual se construirá su futuro desarrollo deportivo. Comprensión del Juego: A esta edad, los niños comienzan a entender las reglas, estrategias y tácticas del béisbol, lo que es esencial para su desarrollo como jugadores completos.

Desarrollo Personal y Social

Disciplina y Responsabilidad : Participar en deportes como el béisbol enseña a los niños la importancia de la disciplina, la responsabilidad y la dedicación, valores que son aplicables en todas las áreas de la vida.

: Participar en deportes como el béisbol enseña a los niños la importancia de la disciplina, la responsabilidad y la dedicación, valores que son aplicables en todas las áreas de la vida. Trabajo en Equipo : El béisbol es un deporte de equipo que fomenta la colaboración y el trabajo en conjunto. Los niños aprenden a comunicarse, confiar en sus compañeros y trabajar hacia un objetivo común.

: El béisbol es un deporte de equipo que fomenta la colaboración y el trabajo en conjunto. Los niños aprenden a comunicarse, confiar en sus compañeros y trabajar hacia un objetivo común. Salud y Bienestar: La actividad física regular a través del béisbol contribuye a un estilo de vida saludable, mejorando la condición física y reduciendo el riesgo de enfermedades relacionadas con la falta de ejercicio.

Identificación y Fomento de Talento

Detección de Talento Temprano : Las categorías U12 son un excelente momento para identificar a jóvenes talentos que tienen el potencial de destacarse en el futuro. Los programas bien estructurados pueden canalizar a estos jugadores hacia trayectorias deportivas más avanzadas.

: Las categorías U12 son un excelente momento para identificar a jóvenes talentos que tienen el potencial de destacarse en el futuro. Los programas bien estructurados pueden canalizar a estos jugadores hacia trayectorias deportivas más avanzadas. Desarrollo de Futuras Estrellas: Muchos de los grandes jugadores de béisbol comenzaron su carrera en categorías juveniles. Desarrollar el talento desde una edad temprana asegura un flujo continuo de jugadores talentosos para los equipos juveniles, colegiales y profesionales.

Impacto Comunitario y Cultural

Promoción del Deporte : Fomentar el béisbol en las categorías U12 ayuda a promover el deporte a nivel local y nacional, aumentando la base de aficionados y creando una cultura deportiva vibrante.

: Fomentar el béisbol en las categorías U12 ayuda a promover el deporte a nivel local y nacional, aumentando la base de aficionados y creando una cultura deportiva vibrante. Cohesión Social: Los torneos y competencias de béisbol juvenil reúnen a familias y comunidades, fortaleciendo los lazos sociales y promoviendo un sentido de pertenencia y orgullo local.

Apoyo a la Educación y el Desarrollo Académico